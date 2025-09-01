Ryanair offre incentivi a chi stana bagaglio fuori misura
Due euro e mezzo per segnalazione, con eliminazione futura del tetto massimo: questa la mercede concessa da Ryanair come incentivi a chi stana bagaglio fuori misura.
Ogni dipendente che si imbatterà in bagliaio non a norma quindi riceverà questo bonus.
Ryanair offre incentivi a chi stana bagaglio fuori misura
Non si tratta peraltro di una novità assolta: in passato Ryanair elargiva un bonus di 1,5 euro con tetto massimo di 80 (quindi consentendo una cinquantina di segnalazioni massimo dallo stesso dipendente) a chi avesse stanato tentativi di portare in cabina bagaglio difforme alle regole, ovvero 40x30x20cm gratis con bagaglio aggiuntivo di 55x40x20cm per una piccola mercede.
Da novembre in poi l’emolumento salirà a 2,5 euro e senza limiti: lo scopo di O’Leary, già noto ad iniziative assai creative, è stanare una percentuale di furbetti da lui identificata spannometricamente nello 0,1% degli utenti, inclini a suo dire ad accampare scuse come incolpare “il rigonfio delle zip” per bagagli fuori misura.
Una solzione per la quale lo stesso dichiara di non voler arretrare e non voler scusarsi: la guerra al furbetto del bagaglio a mano ormai è lanciata.
Ovviamente i proprietari dei bagagli “pizzicati” dovranno pagare per il trasporto in stiva, oltre sanzione superiore ai 70 euro.
