Russia verso limitazioni parziali all’accesso a Facebook in ritorsione per sanzioni su pagine: questa la breaking news lanciata da AFP e confermata tra gli altri da Reuters.

#BREAKING Russia says ‘partially restricting’ access to Facebook pic.twitter.com/mOy67WfZYl — AFP News Agency (@AFP) February 25, 2022

L’autorità garante per le telecomunicazioni russa ha deciso di imporre non meglio determinate “limitazioni parziali” al social di Menlo Park (quindi, ironicamente una forma di censura), per combattere quella che definisce “Censura occidentale”.

Censura che viene sostanziata secondo la ricostruzione offerta da Daily News nelle limitazioni della portata delle pagine e la segnalazione di contenuti come “inaffidabili” che sovente siamo abituati a vedere sotto contenuti dubbi e disputati e spesso suscitano le ire dei condivisori.

Colpiti dal provvedimento di limitazione e restrizione risulterebbero le pagine di RIA Novosti, la TV di stato Zvezda, e i portali a favore del Cremlino Lenta.Ru and Gazeta.Ru. Nessuna delle pagine elencate riporta box sotto i messaggi che rimandano a contenuti disputati, ma dichiarano limiti nella portata, condivisione e accesso agli strumenti tecnici (tra cui la promozione) compatibili coi limiti che Facebook impone a pagine oggetto di segnalazioni in atto.

Proprio Lenta.Ru conferma la Breaking News, annunciando che il “contro-limite” russo dovrebbe partire da venerdì.

