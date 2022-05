Russia, sacerdoti benedicono il missile Satana: l’immagine decontestualizzata

In Russia i “sacerdoti benedicono il missile Satana”. Questo il messaggio comparso su Twitter il 13 maggio 2022, una narrazione suggestiva che in Italia non ha ancora preso piede ma che – conoscendo i tempi della viralità – potrebbe presto ricevere condivisioni anche tra gli utenti nostrani. La foto in allegato mostra tre uomini accanto a un missile ed è accompagnata da un testo.

Non credo che vedrete mai una stranezza più grande: i leader della Chiesa ortodossa russa benedicono un missile chiamato Satana.

Il messaggio che si vuole far passare è evidente: perché tre sacerdoti – di qualsiasi confessione – dovrebbero benedire uno strumento di morte che addirittura porta il nome di Satana? L’immagine ben si colloca nelle tante informazioni (e non) che arrivano da quando è scoppiata la guerra in Ucraina a seguito dell’attacco di Putin iniziato il 24 febbraio con l’“operazione militare speciale”.

Innanzitutto, ricorda la redazione di Snopes, i nomi dei missili vengono stabiliti dalla NATO e sono elencati a questo indirizzo. Il nome “Satana” (e la sua versione anglosassone “Satan”) non si trova nell’elenco.

Snopes fa notare che non esiste alcuna prova sul fatto che quel missile sia chiamato Satana. Nella filigrana dell’immagine, in basso a destra, leggiamo che il copyright appartiene ad “Agenzia Mosca”, il che dimostra che sicuramente lo scatto è stato immortalato in Russia ma non dà alcuna prova e dell’attualità della foto e del nome attribuito al missile.

Piuttosto, se facciamo una ricerca per immagini notiamo che la stessa foto è comparsa in rete nel febbraio 2020 nel contesto di una protesta per invitare la Chiesa Ortodossa a smettere di benedire le armi.

Possiamo dunque sostenere che lo scatto non interessa la guerra tra Russia e Ucraina e tanto meno dimostra che i sacerdoti benedicano un missile chiamato “Satana”. Uno scatto vero, ma decontestualizzato.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.