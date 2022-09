Rula Jebreal non tornerà più in Italia se vince il centrodestra: 3x2 della fake

Rula Jebreal non tornerà più in Italia se vince il centrodestra: 3×2 della fake

Rula Jebreal non tornerà più in Italia se vince il centrodestra: siamo arrivati al tre per due della fake. Nel senso che è un riciclone già visto per altri due personaggi “assegnati di ufficio” al centrosinistra e probabilmente rivedremo fino al 25 in una campagna elettorale decisamente marcia.

Marcia perché due mesi di rapporti del fact checking europeo e italiano testimoniano una ruggente infiltrazione di fake news di ogni tipologia.

Parliamo dell’ennesimo post con un linguaggio crudo, duro, quasi rabbioso, tendente all’insulto

Ovviamente di un falso, costruito sulla falsariga di altri casi simili.

Inutile dirlo, non troverete alcuna traccia della presunta dichiarazione per cui Rula Jebreal non tornerà più in Italia se vince il centrodestra perché la giornalista non l’ha mai detta.

Esattamente come la stessa identica frase non è stata proferita dall’ex ministra Teresa Bellanova e dal giornalista, scrittore, divulgatore e sceneggiatore televisivo Roberto Saviano.

Parliamo per questo di una raffica di messaggi fake, attribuiti a questo o quel personaggio per scatenare likes e condivisioni o, secondo la teoria espressa da Saviano nel suo caso, per contribuire a creare un senso di isolamento e odio rispetto ai personaggi invisi.

Raffica che avevamo previsto non si sarebbe esaurita fino alla fine della campagna elettorale. Cosa che è accaduta, puntualmente ancora adesso.

Peraltro abbiamo notato da alcune condivisioni della fake news che tra chi ha diffuso tale testo c’è chi ci ha preventivamente bloccato nel verosimile tentativo di ritardare l’esame della notizia.

Cogliamo l’occasione per rassicurare chi ci blocca: non funziona così, il fact checking di ogni segnalazione verrà comunque evaso.

