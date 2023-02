Ruggero Rollini smentisce decisamente ogni indiscrezione sulla conduzione di Super Quark, non senza una certa polemica contro l’informazione 2.0.

Quella che, purtroppo, talora elargisce la notizia prima, perché tanto la smentita potrebbe arrivare dopo, a onere degli interessati.

Ruggero Rollini smentisce: “Non prenderò la conduzione di Super Quark”

Nasce tutto da alcuni articoli riportati, ad esempio, nello stesso tweet di Rollini, tra gli autori di Super Quark +.

Articoli che, in vero, se la giocano sul filo del non detto, incoronando Rollini come “Erede di Angela” per la sua partecipazione come autore in Super Quark +, ma con l’incoronazione a “Pupillo di Angela” che “proseguirà” il programma.

Ci siamo sempre scagliati contro i titoli acchiappaclick, e non possiamo esimerci dal farlo anche questa volta.

A tutti coloro che quindi dopo una breve ricerca online hanno ipotizzato scenari con Rollini nuovo volto della trasmissione, possiamo dire che no, è arrivata la smentita.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.