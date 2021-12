Il cherry-picking dei no-vax è cosa nota, e i cosiddetti antivaccinisti lo praticano anche sui dettagli di una fotografia. È quanto accaduto ad un padre, un medico, che sui social aveva postato con orgoglio l’immagine del figlio di 6 anni che aveva appena ricevuto il vaccino anti Covid. Sul viso del bambino era scesa una lacrima, immortalata anch’essa, e proprio da questo dettaglio è partito un gruppo di attivisti no-vax per far partire l’ennesima campagna di terrore contro i vaccini.

Il furto della foto

L’immagine postata dal medico è stata poi condivisa da un suo contatto, per finire in seguito in un sito di riferimento per i no-vax e sulla pagina Facebook ad esso correlata. La vicenda è stata raccontata dallo stesso papà medico, un professionista romano, alle pagine dell’Adnkronos:

La foto era stata ripostata da qualcuno dei miei contatti ed è stata poi rubata da un noto sito no vax, che ha anche una pagina Fb, dove la foto è stata anche manipolata, con l’ingrandimento della lacrima di mio figlio. In brevissimo tempo ci sono state oltre 200 condivisioni, una valanga di insulti anche molto pesanti, che hanno spaventato molto mia moglie.

La denuncia

Il papà medico non si è perso d’animo e sia all’Adnkronos che sui social ha annunciato di essersi rivolto alla Magistratura e alla Polizia Postale per denunciare il fatto.

Abbiamo denunciato alla polizia postale e siamo stati messi in ‘protezione gialla’ per le minacce. Abbiamo denunciato l’amministratore del sito e poi abbiamo querelato tutti quelli che hanno fatto commenti gravi, oltre 250 persone. […] Le persone che si sono ‘esercitate’ nelle aggressioni sulla tastiera e hanno rubato la foto di un minore dovranno risponderne. Andremo fino in fondo.

L’Assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D’Amato e Maria Elena Boschi hanno espresso solidarietà al padre minacciato dai no-vax.

