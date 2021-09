Nessuno si è fatto male e la notizia ha dell’incredibile, per cui vi regaliamo qualche sorriso concedendoci una pausa tra un debunking e l’altro, tra una disinformazione e una bufala. A Trapani, infatti, nella notte del 10 settembre un uomo è stato sorpreso insieme a una donna all’interno di un furgone rubato due giorni prima. 34 anni lei, 38 lui, si trovavano in un parcheggio all’interno di un Doblò arrivando a insospettire i carabinieri della Sezione Radiomobile di Trapani.

I militari sono dunque intervenuti per un controllo – lo scrive Giornale di Sicilia – e l’uomo si è dato subito alla fuga. La donna, invece, è stata fermata. I carabinieri, visionata la targa del Doblò, hanno appurato che il mezzo era stato rubato due giorni prima. All’interno dell’abitacolo sono stati rinvenuti attrezzi da scasso, un coltello e il portafoglio con i documenti dell’uomo in fuga.

L’uomo, P.L. di 38 anni, è risultato denunciato in precedenza per furto di alimenti e materiale da lavoro. I due sono stati denunciati per ricettazione in concorso e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Su Prima Pagina Trapani è riportata la nota ufficiale diramata dai carabinieri.

