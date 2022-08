Rosa Russo Iervolino non è morta, la smentita: “Notizia infondata”

Nell’ultima ora le testate nazionali (Corriere della Sera, per esempio) hanno riportato la notizia della morte di Rosa Russo Iervolino, ex sindaca di Napoli, spentasi all’età di 86 anni.

La stampa italiana ha fatto riferimento all’ultima visita a Bagnoli “già in condizioni precarie”. Tuttavia, con un cordoglio già espresso da diversi personaggi, come Antonio Bassolino che ha scritto: “Che dolore, che grande dispiacere”.

Dopo i primi lanci di stampa, tuttavia, è arrivata la smentita.

Come scrive Repubblica una smentita arriva da Francesca, figlia di Rosa Russo Iervolino, con una nota pubblicata su Facebook.

Mamma sta benissimo. Non so quale idiota abbia messo in giro questa notizia. Sarebbe il caso di non scherzare sulla vita delle persone… napoletanamente facciamo le corna!!!