Rom “inseguiti e massacrati dalla folla” a Milano dopo un borseggio, ma è una bufala

Il sito Notizie24Ore ha pubblicato un articolo in cui viene riportata la notizia del linciaggio ai danni due ragazzi, due rom di 19 e 25 anni, i quali avrebbero scatenato la reazione della folla a seguito di un tentato borseggio.

L’episodio sarebbe avvenuto a Milano, in un luogo non precisato, con i malviventi finiti “a terra insanguinati”. I nostri lettori ci hanno chiesto di verificare.

L’articolo

Di seguito riportiamo il testo dell’articolo pubblicato da Notizie24Ore:

MILANO – LA FOLLA CHE AVEVA NOTATO LA SCENA È INTERVENUTA IN DIFESA DELLA VITTIMA, GENERANDO UN PARAPIGLIA, FINITO CON I DUE ROM A TERRA INSANGUINATI.

Hanno massacrato due ragazzi, entrambi cittadini romeni, di 19 e 25 anni, senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, poiché gravemente accusati di aver tentato di rubare una borsa.

Portati in ospedale in gravi condizioni uno dei due è stato sottoposto a intervento chirurgico per un grave trauma cranico ed ora è in terapia intensiva dove versa in condizioni definite critiche, l’altro invece è in reparto e probabilmente dovrà subire un intervento chirurgico ortopedico per numerose fratture.

La ricerca su Google per parole chiave non produce risultati, tanto meno sulla città di Milano in cui avrebbe avuto luogo l’episodio riportato. Troviamo, tuttavia, un’analogia con un articolo pubblicato su Roma Today il 17 settembre 2022.

Una notizia manipolata

L’estratto appena riportato è preso da Roma Today, ed è identico a una parte riportata da Notizie 24 Ore:

[…] entrambi cittadini romeni, di 19 e 25 anni, senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, poiché gravemente accusati di aver tentato di rubare […].

Nell’articolo pubblicato da Roma Today, inoltre, leggiamo che la vicenda non si è conclusa con il massacro dei due malviventi. Il tentato furto ha sì provocato la reazione di altri turisti, ma il quotidiano romano riporta che si è trattato di “parapiglia“.

Il tutto è stato comunque sedato dai carabinieri che in quel momento transitavano nei pressi di via Rasella, a Roma. I due malviventi, dunque, non sono stati massacrati né ridotti in fin di vita.

Quindi?

Parliamo di bufala perché Notizie 24 Ore ha ripreso un articolo di Roma Today e lo ha riproposto ambientando il fatto a Milano.

La versione dei “rom inseguiti e massacrati dalla folla” a Milano, quindi, è falsa.

La notizia è stata trattata anche dai colleghi di Facta.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.