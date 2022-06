Il cantante dei Green Day rifiuta la cittadinanza americana.

Nel farlo Billie Joe Armstrong dimostra di incarnare lo spirito del punk. Lo spirito ribelle e anticonformista che pone le proprie idee al di sopra di ogni cosa. Un modo di fare spesso scabro, ma brutalmente veritiero e senza filtri.

L’annuncio consegue la decisione con cui la Suprema Corte degli USA ha superato Roe vs Wade, la sentenza che stabilisce l’aborto come un diritto di rango costituzionale.

Sia pur di fatto non abrogando il diritto all’aborto, la cancellazione di Roe Vs Wade rende la decisione appannaggio dei singoli stati e non uniforme e collettiva in tutti gli USA.

Alla fine della fiera, l’effetto finale, quello per cui il cantante dei Green Day rifiuta la cittadinanza americana, è lo stesso, se non peggiore.

A parità di situazione una donna nata nella “Bible Belt”, gli stati tradizionalmente conservatori come il Texas non avrà gli stessi diritti di una coetanea Californiana o di Washington DC.

A seconda dello stato in cui nasci, l’aborto potrebbe diventare un reato con pene anche maggiori o superiori a quelle della violenza sessuale o meno.

Diverse compagnie e imprese si sono già attrezzate per aggiornare il “welfare aziendale” colmano una evidente asimmetria. Quella per cui alcune donne potranno comunque permettersi di “spostarsi fuori Stato” per abortire laddove è consentito ed altre non potranno, creando nuova brutale disuguaglianza.

Una situazione che irrita molti. Compreso Billie Joe Armstrong.

Roe vs Wade: il cantante dei Green Day rifiuta la cittadinanza americana

L’annuncio arriva nel pieno del tour Europeo “Hella Mega Tour”, nella tappa londinese per essere precisi.

Nel pieno stile punk è un annuncio grezzo, amabilmente “lurido” oseremmo dire, stracarico di parolacce e preceduto da una grassa risata.

“Fan**o America, rinuncerò alla mia cittadinanza. Verrò qui, ca**o. C’è troppa ca**o di stupidità nel mondo per tornare a quella miserabile scusa di un Paese. Oh, non sto scherzando. Sentirete molto parlare di me nei prossimi giorni”

Ha dichiarato con toni da intrattenitore iracondo Armstrong, aggiungendo il suo biasimo per i Giudici della Corte Suprema, da lui definiti dei “ca**oni”.

Billie Armstrong, va detto, non è l’unico cantante che ha reagito. La britannica Lily Allen, futura probabile concittadina di Armstrong, ha ad esempio riesumato il suo successo “F— You” con dedica speciale alla SCOTUS.

E diciamo probabile concittadina perché quel “Verrò qui” ha il sapore di una promessa: Billie Armstong potrebbe considerare la cittadinanza inglese.

