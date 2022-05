Roberto Saviano e il trading online: l’ennesima bufala sugli investimenti in criptovalute

Investimenti in criptovalute, Roberto Saviano e il trading online. Elementi che ciclicamente vengono riproposti con un nuovo soggetto, inconsapevole testimonial di uno spot che vorrebbe convincere i lettori a investire in criptovalute dopo il racconto del protagonista di turno. Il “rapporto speciale” di oggi colpisce lo scrittore di Gomorra. Secondo l’articolo condiviso, Roberto Saviano avrebbe rivelato i suoi guadagni a Che Tempo Che Fa, e la sua testimonianza avrebbe fatto “tremare le banche” al punto che la stessa Mediobanca avrebbe telefonato alla trasmissione per interrompere subito la messa in onda.

Di questa storia abbiamo sentito parlare quando ci siamo occupati di altri testimoni inconsapevoli: Mario Draghi, Marco Baldini, Enrico Lucci. Quando non si tratta di investimenti in criptovalute, questi testimonial inconsapevoli vengono associati a prodotti dietetici (Katia Follesa) o pomate miracolose (Matteo Bassetti).

Di questo genere di pubblicità abbiamo parlato più in generale in questo articolo. In verità non esiste alcuna prova che Roberto Saviano abbia investito in criptovalute arricchendosi al punto di far tremare le banche.

Per il momento lo scrittore non ha rilasciato smentite. Il nostro consiglio è ignorare queste notizie e questo genere di pubblicità.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.