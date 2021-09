Rivolto a Fedez il nuovo sfogo di Pio e Amedeo: troppe conclusioni affrettate oggi

Fedez apparentemente nel mirino di Pio e Amedeo. Il duo comico pugliese più irriverente della nostra tv, ha ricevuto nella serata di ieri il Premio Satira Politica 2021 a Forte dei Marmi un riconoscimento importante che li ha resi orgogliosissimi del loro operato. Non è mancato il discorso di ringraziamenti tramite social da parte di Pio e Amedeo, i due comici hanno voluto mostrare la loro grande soddisfazione nell’aver ricevuto questo prestigioso premio, ribadendo il concetto come tutto sia merito soprattutto del pubblico, senza infatti la gente che li segue tutto questo non sarebbe stato possibile.

Approfondiamo la questione Fedez, con lo sfogo di Pio e Amedeo

Pio e Amedeo hanno voluto ringraziare tutte quelle persone per bene che: “Non hanno bisogno di sfogare un disagio interiore scrivendo ca…ate e cattiverie sui social, alle persone che invece di buttare via il tempo a infervorarsi con sterili e pretestuose polemiche hanno voglia di consumare la vita col sorriso“. Parole che in molti hanno pensato potessero essere rivolte a Fedez e Chiara Ferragni, anche se la coppia più seguita sui social non è mai stata realmente nominata dal duo comico pugliese.

Visti però i precedenti screzi, generati dopo il discorso fatto da Pio e Amedeo ai Seat Music Awards, in cui si criticava Fedez di aver accusato la Rai solo per farsi pubblicità e vendere di più, c’è chi ha ci ha visto una bella frecciatina proprio contro il rapper di Rozzano. Non è un caso che Fedez, dopo le parole di Pio e Amedeo ai Seat Music Awards, abbia creato un vero e proprio putiferio social, aizzando i suoi followers contro il duo comico pugliese. Botta e risposta social che poi è terminato senza proseguire, fino a queste ultime parole scritte su Instagram da Pio e Amedeo.

Probabile però che i due abbiano semplicemente preso di mira i vari haters o i classici leoni da tastiera, non facendo nomi e cognomi non si può pensare esplicitamente ad un nuovo attacco sferrato contro Fedez e Chiara Ferragni. Si torna a parlare di questi personaggi a distanza di poche settimane dall’ultimo pezzo a tema.

