Rivolta nei confronti di Red Ronnie che difende Vasco Rossi dopo le sue uscite anti NoVax

Evento decisamente strano quello che registriamo su Facebook, in queste ore, a proposito di personaggi come Red Ronnie e Vasco Rossi. I due, come molti sanno, stando anche a quanto vi abbiamo riportato alcune settimane fa, hanno visioni diametralmente opposte su temi come il vaccino anti Covid ed il green pass. Da tempo, il giornalista e conduttore sposa teorie NoVax, ma questo non gli ha impedito di difendere a spada tratta l’amico ed artista dall’inevitabile shitstorm che si è venuto a creare sui suoi social.

Cosa è successo dopo che Red Ronnie ha difeso Vasco Rossi

Come sono andate le cose? Effettivamente occorre una ricostruzione. Red Ronnie ha intervistato Vasco Rossi, che negli ultimi tempi si è lasciato andare a svariate dichiarazioni pubbliche contro i NoVax. Tanto è bastato a diversi fan della rockstar per fare un passo indietro e rinnegare quella che fino a poco tempo era considerata una leggenda della musica italiana. In un post recente, lo stesso Red Ronnie ha invitato tutti ad accettare le opinioni differenti, ma qualcuno l’ha presa male:

“L’unica cosa che mi sento di dirti è che Vasco non è più credibile. Purtroppo chi canta “Liberi liberi”, “C’è chi dico NO” non può essere dalla parte di questa dittatura sanitaria. Questo non è il Vasco che ho amato follemente tutta la vita, questo Vasco non mi interessa più ho smesso di seguirlo da Febbraio 2020 dopo 35 anni di concerti, dischi, cassette e merchandising. Delusione totale per la sua incoerenza assoluta”;

“Per me Vasco può andare in pensione e cantare sotto la doccia. Non spendo più un euro per lui e per i suoi colleghi allineati al sistema”;

“Grazie per aver censurato il mio commento. Cos’é, ti davano fastidio i numerosi like apposti alla mia critica a Vasco, l’ipocondriaco tuo amico? Forse una cosa non ti è chiara: io, come tanti altri, non seguo la tua pagina per le tue notizie sulla musica, bensì per le tue posizioni anti-mutanda in faccia e anti-siero“.

Molti altri commenti, paradossalmente, sono più offensivi nei confronti di Red Ronnie, rispetto a Vasco Rossi. Nonostante quest’ultimo abbia attaccato i NoVax, non si accetta la difesa nei confronti del cantante. Che resta, a prescindere da tutto, un bel gesto distensivo da parte dello stesso Red Ronnie.

