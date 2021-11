Rivelazioni di Povia ai ‘no green pass’ dal palco: “Dovevo vincere 4 Sanremo, sono disperato”

Fa discutere l’intervento di Povia a Campo Marzo, avvenuto nella giornata di ieri al cospetto di una folla “no green pass”. Una sorta di manifestazione, caratterizzata dalle sue canzoni e da alcune uscite riguardanti temi sociopolitici, come la campagna dei vaccini ed il tanto criticato certificato verde. Tematiche che lo vedono protagonista da tempo, come avvenuto a suo tempo con il ddl Zan, stando alle informazioni che abbiamo avuto modo di portare alla vostra attenzione con alcuni approfondimenti.

Cosa ha detto Povia ai ‘no green pass’ dal palco di Campo Marzo

Le uscite di Povia, davanti a circa 500 manifestanti “no green pass”, sono state singolari. Come riportano alcune testate locali, infatti, il cantante avrebbe dichiarato che ormai sia senza lavoro per le proprie posizioni sui suddetti temi, essendo uscito dal circuito RAI e Mediaset. Sarebbe stato contattato da diversi addetti ai lavori per lanciare un messaggio a favore dei vaccini, rifiutandolo. Poi, dulcis in fundo, ha fatto sapere che avrebbe dovuto vincere quattro Festival di Sanremo, aggiungendo l’accusa: “Poi hanno fatto dei giochini”. Sui social c’è chi lo difende dalle prese in giro:

“Arriva Povia che presenzia, ed arrivano gli sbruffoncelli a commentare, tutti in fila per i big like con battute da elementari sul cantante, battute che non fanno ovviamente ridere nessuno e che nulla centrano con il senso della manifestazione. Proprio come i bulletti di periferia fanno con i loro coetanei fuori dal cancello delle medie, bullismo che viene poi condannato da questi saggi adulti senza se e senza ma, ovviamente”;

“A queste manifestazioni intervengono sempre bravi medici, avvocati, giornalisti, eccetera. Ma bisogna evidenziare solo Povia per sfottere“.

A seguire, comunque, trovate il video relativo all’intervento di Povia alla manifestazione dei “no green pass”, con un piccolo momento di tensione per un operatore che si trovava sul posto.

