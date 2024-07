Ritorna l’incidente di Checco Zalone, ma le ultime notizie sono inventate

Si riaffacciano sui social le voci sull’incidente di Checco Zalone, ma le ultime notizie sono inventate a proposito del comico. In pratica, sta circolando nuovamente sui social un post in cui si parla di Checco Zalone morto in un tragico incidente. Si tratta di una bufala che è ritornata in auge in queste ultime ore e che già negli anni passati aveva fatto capolino sui vari social.

Non credete ai rumors sull’incidente di Checco Zalone: le ultime notizie sul comico sono inventate

Sostanzialmente, sta tornando la fake news “da troll” che abbiamo preso in esame anni fa. Non è quindi una novità, ma capita che vecchie bufale possano ricomparire sul web anche a distanza di molti anni. La notizia della morte di Checco Zalone, così come viene impostata dal post in questione, può trarre in inganno per alcuni particolari. In primis viene riportata un’auto completamente distrutta con la scritta del TG5, lasciando quindi pensare a come sia stata ripresa proprio dal tg Nazionale.

A dover però far immediatamente dubitare è l’indirizzo web che ha riportato tale notizia. Infatti si legge ilmessangero.it, quindi un indirizzo assolutamente farlocco e non di certo riconducibile al famoso portale del quotidiano italiano. Sono dettagli che fanno la differenza e che possono far comprendere immediatamente come si stia parlando di una bufala.

Nel caso della morte di Checco Zalone, dove si parla di tragico incidente per l’attore e regista italiano, la fake news ha origine vecchie, quindi il post è assolutamente identico a quello diffuso anni fa sui social. Tra l’altro basta poi farsi un giro sui siti ufficiali di qualsiasi notiziario nazionale per capire come sia assolutamente una bufala, visto come nessuno parli di quest’evento tragico che avrebbe colpito Checco Zalone.

Ormai è una consuetudine diffondere post falsi sui social che parlano della scomparsa di un personaggio più o meno conosciuto del mondo dello spettacolo, ma come visto basta un minimo di attenzione per smascherare la bufala. In questi casi basta semplicemente approfondire la fonte e rendersi conto come sia una notizia falsa generata dal nulla. Attenzione quindi al post sulla morte di Checco Zalone che sta diventando nuovamente virale nelle ultime ore sui principali canali social, è una vecchia bufala.

Dunque, massima attenzione alle fonti quando leggete fantomatici annunci sull’incidente di Checco Zalone, considerando che le ultime notizie sul suo conto sono inventate.

