Ritorna la storia di Laura Pausini morta per incidente: tocca nuovamente smentire

Tempo di fake news oggi 18 dicembre sul web, visto che è tornata la storia di Laura Pausini morta per incidente, con inevitabile apprensione per i fan della nota cantante. Sostanzialmente, tocca nuovamente smentire le voci che circolano soprattutto sui social, con un video caratterizzato da foto in sequenza della diretta interessata in cui vanno in successione dei testi che sembrano annunciare la sua dipartita. Come sempre, tanto rumore per nulla, visto che non ci sono agenzie di stampa utili per confermare i rumors.

Pare stia tornando la storia di Laura Pausini morta per incidente: bisogna nuovamente smentire le voci

In passato la cantante è stata al centro di altri approfondimenti da parte nostra, in merito a precisazioni su dichiarazioni rivolte alle sue colleghe, senza dimenticare che nel 2014 già circolava la fake news relativa alla sua prematura scomparsa. Per farvela breve, in queste ore ci è stata segnalata per l’ennesima volta la storia di Laura Pausini morta per incidente. Come sempre accade in questi casi, l’obiettivo è educare chi ci legge, affinché non siano gli stessi utenti ad alimentare notizie false di questo tipo.

Senza girarci troppo intorno, vi diciamo senza alcun dubbio che la cantante sia in ottima salute e che al momento non abbiamo segnali o indicazioni che possano in qualche modo giustificare la pubblicazioni di post del genere. Insomma, chi propone rumors del genere intende solo generare visualizzazioni per i propri canali, con relativi tornaconti personali. Del resto, basta consultare le principali agenzie di stampa per rendersi conto di come stiano effettivamente le cose.

La storia di Laura Pausini morta per incidente, dunque, ci dice soltanto che stiano prendendo piede nuovi modi per diffondere fake news. Anche perché la cantante è stata tutto sommato molto attiva sui suoi social di recente, con smentita automatica per la bufala di oggi.

