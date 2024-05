Ritorna la bufala del trapezista con diarrea al circo con 23 vittime sotto di lui

Sta tornando la storia del trapezista con diarrea al circo con 23 vittime sotto di lui. Attenzione alla bufala che sta circolando nuovamente sui social e che riguarda un trapezista che defeca durante un suo spettacolo su 23 spettatori. Qualcuno più attento, che segue da tempo la nostra pagina, sa come sia una notizia in realtà alquanto vecchiotta e che già ai tempi fu etichettata come falsa.

Smentiamo la vicenda del trapezista con diarrea al circo con 23 vittime sotto di lui

Si tratta di una vecchia fake news che abbiamo trattato già nel 2019. Il problema è che in queste ore sta prendendo sempre più piede su diverse pagine web, soprattutto sui profili social di alcuni utenti, pensando si stia parlando di un fatto realmente accaduto. Seppur sia alquanto divertente pensare ad un trapezista che defeca su 23 spettatori durante il suo spettacolo, chiaro come si stia parlando di una notizia assolutamente falsa.

Addirittura nell’articolo si parla di questo trapezista che, incurante de suoi problemi intestinali, decide lo stesso di dar vita al suo spettacolo, arrivando poi a non riuscire più a trattenersi ed appunto a defecare su 23 spettatori. Come già accennato all’inizio di quest’articolo si tratta di una bufala di qualche anno fa, che già ai tempi fu condivisa tantissimo sui social e che qualcuno ha pensato di riproporre per creare una nuova ondata di interazioni.

L’obiettivo sembra essere stato raggiunto visto come tantissimi abbiano abboccato a questa bufala, riproponendola sui propri profili social. Doveroso quindi evidenziare, ancora una volta, come si sia trattata di una storia inventata ai tempi dal sito satirico spagnolo Hay Noticia per divertire i propri lettori. Tra l’altro l’origine della vicenda del trapezista che defeca su 23 persone durante uno spettacolo è inglese, è stata semplicemente ripresa per creare poi lo scompiglio social che ne è scaturito.

Ora è tornata prepotentemente ad essere diffusa sui social, dopo circa cinque anni dalla sua prima apparizione ed è di solito alquanto comune che le fake news vengano riproposte in maniera ciclica, ripresentandosi dopo anni dalla loro prima diffusione virale. Occorre dare un freno, dunque, alla storia del trapezista con diarrea al circo con 23 vittime sotto di lui.

