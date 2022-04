Ritiro di Lewis Hamilton dalla F1: no, il pilota inglese della Mercedes non si ritira

Ritiro di Lewis Hamilton dal mondo della F1, o forse no. Occorre fare molta attenzione in queste ore agli scherzi, visto che con il classico pesce d’aprile viene richiesto un super lavoro a noi fact checker. Trend che stavolta coinvolge anche il mondo dello sport ed in particolare il pilota inglese della Mercedes che si ritira (in teoria), alla luce di voci che lo vedrebbero lontano dal Circus già ad inizio stagione. Colpa del complicato inizio di stagione per la sua squadra, dopo un lungo ciclo vincente interrotto pochi mesi fa da Verstappen.

Smentiamo il ritiro di Lewis Hamilton dalla F1 nel modo più assoluto

Dunque, c’è il ritiro di Lewis Hamilton dalla F1? Assolutamente no. Saremmo tentati di parlare di “bufala“, ma essendo il 1 aprile abbiamo deciso di limitare il tutto a classiche precisazioni. Se non altro perché i siti che hanno rilanciato la “non-notizia” hanno successivamente ammesso lo scherzo. Come avvenuto all’interno di specifici portali. Un colpo per i tanti sostenitori del pilota inglese, anche qui in Italia, in aggiunta a due gare che hanno messo in evidenza tutti i limiti di una vettura ancora non adattata ai nuovi regolamenti.

Indipendentemente da cosa farà il pilota la prossima stagione, al momento non possiamo fare altro che smentire il ritiro di Lewis Hamilton dalla F1. Lui stesso appare molto motivato, in attesa degli aggiornamenti necessari per la sua Mercedes che potrebbero rendere più competitiva la macchina già in Australia, in occasione del Gran Premio a Melbourne in programma tra poco più di una settimana. Hamilton, di recente, ha parlato di altri aspetti della sua vita tramite alcune interviste.

Altri chiarimenti, dunque, dopo quelli che hanno coinvolto Leclerc mesi fa. Anche sul nostro sito. Resta il fatto che occorra smentire il ritiro di Lewis Hamilton dalla F1. La storia secondo cui il pilota inglese si ritira dalle corse, infatti, non è altro che uno scherzo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.