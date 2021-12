Risulta positivo Povia e diserta l’evento NoVax e No Green Pass: “Non era in forma”

Arrivano le prime indicazioni su Povia positivo al Covid, visto che il cantante è stato costretto a disertare una manifestazione NoVax e No Green Pass in programma oggi 12 dicembre a Genova. L’evento lo avrebbe visto protagonista indiscusso, visto che ormai da diversi mesi il cantante è in prima linea non solo contro l’arrivo del certificato verde, ma anche verso la vaccinazione Covid. Dunque, il tampone positivo sta facendo non poco rumore oggi.

Povia positivo al Covid: niente manifestazione NoVax contro il green pass

Spesso e volentieri, infatti, Povia ha trattato questi argomenti sui social, tirando fuori numeri che in diverse circostanze sono stati trattati in modo sbagliato, come abbiamo avuto modo di riportarvi non molto tempo fa con il nostro ultimo articolo a tema. Proprio in questi minuti, stanno arrivando le prime informazioni più concrete sul suo stato di salute, sperando ovviamente che il diretto interessato possa uscirne senza ulteriori problemi di salute.

A tal proposito, il sito Genova 24 riporta in primo luogo le parole pronunciate da Povia positivo agli organizzatori dell’evento NoVax e no green pass: “Sono positivo con carica bassa, sto bene”. In questo modo, dunque, il cantante ha spiegato la sua assenza all’appuntamento in questione. Un ulteriore contributo è poi arrivato da una delle referenti di Giustizia sociale: “Lo abbiamo sentito, non era in formissima ma siamo tranquilli“.

Dunque, al momento abbiamo la conferma su Povia positivo al Covid, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Da non vaccinato, avendo sempre affermato di aver rifiutato la somministrazione, l’auspicio è che il cantante possa guarire senza conseguenze nel più breve tempo possibile. Vi faremo sapere appena ci saranno maggiori dettagli in merito, fermo restando la sua assenza alla manifestazione NoVax e No Green Pass in programma oggi a Genova. Sui suoi canali social, al momento, nessun aggiornamento in merito.

