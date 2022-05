Rissa Sgarbi-Mughini al Maurizio Costanzo Show, parla Al Bano: “Scena per niente elegante”

La rissa Sgarbi-Mughini tiene ancora banco, specialmente dopo le rivelazioni di Al Bano Carrisi al Corriere della Sera. Tutto è iniziato quando Dagospia ha pubblicato le foto scattate durante le registrazioni della puntata che andrà in onda oggi, mercoledì 4 maggio, in seconda serata. I due si sono letteralmente azzuffati sul palco del Maurizio Costanzo Show costringendo gli ospiti a intervenire per sedare la rissa.

La rissa

Le foto pubblicate da Dagospia documentano il momento in cui la situazione tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini è degenerata, con il secondo che si scaglia contro il primo arrivando a farlo cadere per terra. Sgarbi ha commentato l’episodio sui social: “Sono esterrefatto: è la seconda volta che, sempre lui, vuole passare alle mani. Io sono un noto polemista verbale, ma mi fermo a quello, fosse anche per un senso estetico”.

È evidente che tra gli utenti social c’è grande attesa per scoprire se la rissa verrà trasmessa questa sera in TV. La vicenda è stata ripresa da tutti i quotidiani e Corriere della Sera ha raccolto la testimonianza di Al Bano Carrisi, presente durante la vicenda nonché – secondo la sua versione – “causa” (in un certo senso) dello scontro.

La versione di Al Bano

Al Bano racconta che Maurizio Costanzo gli avrebbe fatto una domanda su Putin, per il quale il cantautore non ha nascosto la stima fino al 24 febbraio, giorno in cui la Russia ha avanzato l’“operazione militare speciale” in Ucraina. Secondo Al Bano, Mughini sarebbe intervenuto per dire che “gli esponenti della musica leggera non devono parlare parlare di politica”. Vittorio Sgarbi avrebbe dunque preso le difese dell’artista, e da quel momento la situazione sarebbe precipitata.

È stato Mughini che si è alzato ed è andato verso Sgarbi, Sgarbi a quel punto si è alzato a sua volta, sono volate parolacce e spinte. Ma se non tagliano la scena la vedrete in tv: è stato uno scontro Muhammad Ali – Mike Tyson. (…) Sgarbi è caduto indietro con la sedia, spinto da Mughini, e un quadro è caduto a 5 centimetri da Sgarbi. È stato incredibile e inaspettato. Sicuramente c’è della ruggine vecchia fra loro due che è tornata a galla.

Troviamo l’intervista completa, come già detto, sul Corriere della Sera.

