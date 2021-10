Risposta di Richard Gere “in cerca di visibilità” a Giorgia Meloni: chiariamoci bene

Sta creando enormi discussioni l’uscita social di Giorgia Meloni di oggi 24 ottobre, considerando il fatto che, a detta della leader di Fratelli d’Italia, Richard Gere avrebbe deciso di testimoniare contro Matteo Salvini essendo “in cerca di visibilità”. Si tratta di un post che potete consultare tranquillamente sui social e che, come si può facilmente immaginare, ha creato meme e reazioni divertite da parte di coloro che hanno un punto di vista rispetto alla numero uno di FdI.

La replica di Richard Gere “in cerca di visibilità” a Giorgia Meloni non è disponibile

In passato, il supporto di Richard Gere alla causa dei migranti aveva innescato diverse bufale sui social, come abbiamo avuto modo di constatare a suo tempo con alcuni articoli in merito. Nel momento in cui ha preso piede sui social la presa di posizione di Giorgia Meloni nei confronti del famosissimo attore americano, tante pagine Facebook hanno deciso di cavalcare la notizia del giorno. Talvolta con contenuti inventati per far ridere.

Uno di questi sembra essere quello che ci mostra il presunto tweet di Richard Gere, in cui chiede ai follower chi sia Giorgia Meloni. Il tutto, ovviamente, con tanto di espressione colorita. Su Twitter, al momento, non esistono profili attivi dell’attore americano. Quello al quale viene associata la sua presunta risposta risulta in questi minuti sospeso. Probabile, dunque, che sia fake e che da parte sua non sia arrivata alcuna risposta pubblica al noto esponente politico italiano.

Vedremo se le parole rese pubbliche questa domenica da Giorgia Meloni nei confronti di Richard Gere, a suo dire “in cerca di visibilità”, avranno o meno un seguito. Allo stato attuale, non possiamo fare altro che condividere coi nostri lettori le informazioni raccolte fino a questo momento sullo screenshot che sta girando su Facebook da alcune ore a questa tra gli utenti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.