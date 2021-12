Risponde Mediaset su ‘Fuori dal coro’ sospeso con ‘Dritto e Rovescio’ e Fazio a Rete 4

Possiamo mettere definitivamente un punto alla questione Fuori dal coro sospeso cone Dritto e rovescio, rispettivamente di Mario Giordano e Paolo Del Debbio. Negli ultimi giorni si sono rincorse diverse voci a riguardo, lasciando pensare come ai piani alti di Mediaset non fossero più gradite le ospitate no vax all’interno di queste trasmissioni. Oltre ad aggiungere il passaggio di Fabio Fazio a Rete 4.

Cosa dice Mediaset su Mediaset su ‘Fuori dal coro’ sospeso con ‘Dritto e Rovescio’ e Fazio a Rete 4

Un altro capitolo, pertanto, dopo quello che vi abbiamo riportato ieri. Ecco che era circolata la notizia di una sospensione piuttosto lunga di questi due programmi in vista anche della consueta pausa per le festività natalizie. Si era vociferato di circa 50 giorni di sospensione, per un ritorno previsto per il 25 ed il 27 gennaio. Non sarà così ed è stato lo stesso Paolo Del Debbio, giornalista e presentatore di Dritto e rovescio, a raccontare la sua versione dei fatti a riguardo e lo ha fatto ai colleghi di Adnkronos.

Del Debbio ha infatti comunicato di aver parlato con Mauro Crippa, si tratta del direttore generale per l’informazione di Mediaset, una persona assolutamente fidata. Crippa gli ha spiegato che Dritto e rovescio interromperà la sua programmazione il 16 dicembre per poi riprendere il 13 gennaio. Considerando come la trasmissione di Del Debbio vada in onda il giovedì, il 6 gennaio è l’Epifania, ciò significa che inevitabilmente si slitterà al 13 gennaio. Tutto quindi risulta essere assolutamente nella norma.

Paolo Del Debbio non ha alcun dubbio a riguardo e non sa perché in questi giorni siano circolate voci così insistenti sulla sospensione del suo programma. Ha voluto aggiungere poi, sempre durante l’intervista ad Adnkronos, come sia totalmente coinvolto dal suo lavoro, è felice nel farlo, ma ha anche altre fonti di soddisfazione.

Mario Giordano invece ha evidenziato come Fuori dal coro, anche nella puntata andata in onda nella serata di ieri, sia stata una delle trasmissioni più viste, con nuovi record di ascolti. Mediaset non ha a questo punto imposto alcuna sospensione ai due programmi di punta di Rete4, Fuori dal coro si fermerà il 14 dicembre per poi riprendere l’11 gennaio, per Del Debbio la pausa inizierà il 16 dicembre per poi tornare il 13 gennaio. Stop alle voci su Mediaset su ‘Fuori dal coro’ sospeso con ‘Dritto e Rovescio’ e Fazio a Rete 4.

