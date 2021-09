Risponde Francesca Donato alla domanda se sia vaccinata, ma casca male sulle 20.000 vittime

Francesca Donato non è vaccinata, secondo quanto dichiarato dalla diretta interessata su LA7. Come se non bastasse, bisogna porre un freno, una volta per tutte, alla bufala delle 20.000 vittime del vaccino Covid, rilanciata puntualmente dalla stessa Francesca Donato in occasione di qualsiasi sua apparizione televisiva. L’ormai ex esponente della Lega ha fatto molto discutere di sé nelle ultime settimane, a causa di alcune uscite legate al siero, come abbiamo riportato con alcuni approfondimenti in merito per i nostri lettori.

Francesca Donato vaccinata? Replica e bufale varie

Uno dei suoi tormentoni, su LA7, è stato smentito in modo estremamente deciso da addetti ai lavori. Ecco perché vogliamo ricostruire l’accaduto. Per farvela breve, Francesca Donato risponde dapprima alla domanda se sia vaccinata. La replica è negativa, in quanto guarita, ma anche se non avesse contratto il virus, sarebbe no vax, in quanto l’europarlamentare ritiene che il Covid sia pericoloso solo per gli anziani. Presa di posizione del tutto sbagliata, se pensiamo che nell’ultimo anno l’età media delle vittime sia calata notevolmente.

Come se non bastasse, Francesca Donato ci ripropone la storia dei 20.000 decessi dovuti al vaccino. Eppure lo abbiamo spiegato quando ha litigato con Sileri di recente. Quelli segnalati dall’ex leghista non sono decessi, ma segnalazioni, di cui un buon 90% già derubricato in termini di possibili correlazione. Buona parte dei restanti, invece, indicano altre patologie già esistenti per le vittime. Su LA7, comunque, ha risposto la divulgatrice scientifica Roberta Villa:

“Chiariamo una volta per tutte. Le segnalazioni non sono effetto del vaccino. Vuol dire che se un anziano ha un infarto la settimana dopo il vaccino, questo evento viene segnalato all’Ema ma non vuol dire che sia legato al vaccino”.

Un discorso estremamente semplice, che si fatica a trasmettere. Francesca Donato non è vaccinata ed è libera di evitare il siero, ma bisogna arrestare la divulgazione di notizie e numeri non verificati, come quelli che abbiamo dovuto citare nella giornata di oggi. Ecco il video in questione, secondo quanto raccolta oggi da LA7.

