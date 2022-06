Risonanza magnetica fetale? Sì, le immagini sono reali

Nel 2018 ne aveva parlato Blasting News, e nelle ultime settimane le immagini attribuite a una risonanza magnetica fetale hanno ripreso a circolare sui social con un certo stupore. L’11 maggio 2022 l’account @dhomochameleon ha twittato 3 immagini descrivendole come risultati di una risonanza magnetica effettuata su un feto.

Come il fact checking e lo spirito critico ci insegnano, di fronte a contenuti che suscitano una forte emotività (una notizia dai toni sensazionalisti, un’immagine dai contenuti forti e via discorrendo) è bene porsi qualche domanda.

Fun fact del giorno: il motivo per cui le donne incinte fanno ricorso agli ultrasuoni anziché alla risonanza magnetica, è perché questo è il modo in cui si presenta un feto in una risonanza magnetica.