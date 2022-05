Risolviamo i problemi dei messaggi neri su Instagram: soluzione efficace se non funziona

In tanti stanno cercando di capire come risolvere i problemi dei messaggi neri su Instagram, al punto da chiedersi se esista effettivamente una soluzione efficace, per coloro ai quali non funziona l’apposito box. In realtà, stando alle segnalazioni di queste ore, tutti dovrebbero essere abilitati ad accedere, ma per qualche strana ragione l’evidenziazione in nero del testo del messaggio ricevuto rende a conti fatti impossibile la sua lettura. Ecco perché stiamo provando a venire in vostro soccorso.

Una soluzione ai problemi dei messaggi neri su Instagram

Dunque, non possiamo più concentrarci solo sul gergo dominate all’interno dell’app, come osservato a suo tempo con il termine “droppare“. Come possiamo archiviare i problemi dei messaggi neri su Instagram? In primis, è importante comprenderne il motivo. A detta di alcune fonti, tutto è riconducibile al recente aggiornamento dell’app Instagram. In alternativa, il server di Instagram potrebbe risultare momentaneamente inattivo. Infine, è possibile che ci sia qualche bug in Instagram specifico che sta penalizzando al momento i DM.

Se il bug dei messaggi neri su Instagram è riconducibile al nuovo aggiornamento, allora lo staff conosce già questo problema e lo risolverà nella prossima versione. Ovviamente in uscita nel giro di qualche ora per gli utenti Android ed iPhone. L’ipotesi più accreditata, al momento, consiste nel fatto che il bug con il testo dei DM neri sia legato al back-end di Instagram. In tal caso, è possibile attendere o segnalare questo bug al team di Instagram.

Noi abbiamo risolto impostando il Dark Mode sui nostri device. Per provare a risolvere i problemi inerenti i messaggi neri su Instagram, ancora, potete infine provare a disinstallare l’app, per poi procedere con una nuova installazione. L’articolo verrà aggiornato nel corso delle prossime ore, nel caso in cui dovesse emergere una soluzione alla portata di tutti da sfruttare con una procedura assegnata agli stessi utenti. Vi faremo sapere in caso di riscontri di questo tipo.

