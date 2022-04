Risolviamo i problemi Alice Mail: soluzione se non funziona il login della posta TIM

Sembra esserci finalmente un modo per risolvere i problemi Alice Mail, con una soluzione alla portata di tutti se non funziona il login della posta di TIM da alcune ore a questa parte. Dopo le prime segnalazioni riportate ieri, infatti, abbiamo cercato in rete potenziali strade per mettersi alle spalle il disservizio, in attesa di un intervento risolutore da parte ei tecnici che al momento tarda ad arrivare. Ecco perché potrebbe essere utile intervenire su alcune impostazioni che evidentemente causano malfunzionamenti questa settimana.

Come affrontare i problemi Alice Mail, grazie alla soluzione utile se non funziona il login della posta di TIM

Sostanzialmente, esiste allo stato attuale un unico percorso da seguire per mettersi momentaneamente alle spalle i problemi Alice Mail. La soluzione, se non funziona la posta di TIM, prevede che modifichiate alcune voci all’interno delle impostazioni dei server, passando da in.alice.it a pop.tim.it. Qualora l’accesso sia possibile solo attraverso determinati operatori per la vostra connessione, oppure utilizzando il PC, cercate un modo per procedere con il login.

Seguendo semplici istruzioni, infatti, dovreste archiviare tutti i problemi Alice Mail. Forse riuscirete ad eseguire il login ovunque, sempre aspettando la soluzione definitiva da parte dei tecnici. Come impostare le varie voci? Se non funziona la posta di TIM, dovrete fare molta attenzione ad impostare le voci esattamente come segue:

Server di posta in arrivo POP3: pop.tim.it

Porta di comunicazione POP3: 110 (StartTLS)

Server di posta in arrivo IMAP: imap.tim.it

Porta di comunicazione IMAP: 143 (StartTLS)

Server di posta in uscita SMTP: smtp.tim.it

Porta di comunicazione SMTP: 587 (StartTLS)

Vi diciamo subito che diversi utenti pare abbiano risolto i problemi Alice Mail con queste dritte, mentre altre affermano che il tentativo sia andato a vuoto. Se non funziona il login alla posta di TIM, provare è lecito. Magari riuscirete ad anticipare l’intervento dei tecnici, monitorando nel frattempo tutto in tempo reale.

