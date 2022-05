Risolta la questione della pedata ad Allegri: filmato chiarificatore su Mario Cecchi dell’Inter

Mario Cecchi protagonista involontario del giorno. Dopo la finale di Coppa Italia, con la sconfitta della Juventus, Massimiliano Allegri si è presentato ai microfoni dichiarando di aver subito un calcio da una persona appartenente alla panchina dell’Inter, per questo ha avuto una reazione furiosa che gli è costata l’espulsione.

Uscito il colpevole della pedata ad Allegri: immagini su Mario Cecchi dell’Inter

Dunque, si chiude la storia trattata nella giornata di ieri. Si è parlato più volte di chi avrebbe rifilato un calcio ad Allegri e dopo tante chiacchiere, ecco arrivare la prova di tutto, un video pubblicato dal giornalista Fabrizio Biasin sui social che spiega l’intero accaduto. Da come si può notare dalle immagini alcuni membri della panchina dell’Inter stanno ritornando nella loro zona di appartenenza dopo il quarto gol di Perisic.

Qui ecco Mario Cecchi, assistente di Inzaghi, che si ritrova a sfiorare Allegri, arrivano davvero ad un contatto minimo. Accortosi di quanto avvenuto, Mario Cecchi immediatamente chiede scusa al tecnico bianconero, ma evidentemente preso dalla rabbia per aver subito un altro gol, Allegri si scaglia come una furia contro la panchina nerazzurra.

Nessun calcio è stato quindi rifilato al tecnico dei bianconeri, c’è stato un piccolo sfioramento con Mario Cecchi, un incrocio senza alcun tipo di conseguenze, eppure questo è bastato per scatenare l’ira di Allegri. L’assistente di Inzaghi si è anche accorto di averlo sfiorato ed ha voluto chiedere immediatamente scusa, ma dalle immagini si nota come il tecnico bianconero lo abbia invece mandato a quel paese.

Da qui poi ha perso completamente la testa ed è stato espulso dall’arbitro Valeri. Allegri non ha subito alcun calcio da un membro della panchina dell’Inter e probabilmente ha fatto queste dichiarazioni in diretta tv per giustificare la sua espulsione. La rabbia del tecnico bianconero è comprensibile, visto l’epilogo del match, ma ora ci sono documentazioni più concrete su Mario Cecchi in merito alla pedata ad Allegri. Ecco il filmato in questione.

