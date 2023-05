Riscontri sulla morte di Italia Puglisi tramite Instagram e significato di infarto addominale

Vi dovevamo un aggiornamento a proposito dei rumors sulla presunta morte di Italia Puglisi. La nota influencer, diventata molto popolare su Instagram negli ultimi tre anni, ha conquistato centinaia di migliaia di italiani coi suoi video, sempre leggeri ed interessanti. Quasi un’eccezione nella giungla dei content creators, al punto che le indiscrezioni di queste ore hanno creato tanta apprensione. A maggior ragione, dopo aver appreso le voci di corridoio sul possibile infarto addominale.

Aggiornamenti a proposito delle voci sulla morte di Italia Puglisi tramite Instagram: qual è il significato di infarto addominale

Si tratta di una problematica spesso e volentieri sottovalutata. Cosa comporta? Questa la domanda che in tanti si pongono, in attesa di risposte ufficiali in merito ai rumors sulla morte di Italia Puglisi. Sostanzialmente, è la necrosi di una parte dell’intestino dovuta all’occlusione totale o parziale di vene o arterie. Può interessare l’intero intestino o soltanto una parte, come è stato correttamente riportato anche sui nostri canali social nel corso delle ultime ore

Un altro feedback esaustivo sull’infarto addominale, verificato, sottolinea come si tratti dello stesso processo che avviene in un infarto del miocardio, ma a carico della parete intestinale. Per varie cause si ha un’ischemia che porta alla morte di parte o tutto l’intestino. Purtroppo molto più comune di quel che si pensi, e molto grave. Voci non confermate sul caso di Italia Puglisi dicono che il tutto sia avvenuto nel sonno. Stiamo cercando di verificare anche questo oggi.

Quanto alle voci sulla morte di Italia Puglisi, rispetto al nostro primo report di questa notte, possiamo solo constatare che purtroppo non ci siano smentite di sorta dalla diretta interessata o dai suoi cari (come avviene quando prende piede una fake news di questo tipo). Al contrario, altri personaggi social a lei vicini, come Alessandra D’Agostino, hanno purtroppo confermato la notizia tramite stories pubblicate nelle ultime ore.

