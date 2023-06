Riscontri su quando escono i voti degli scritti di Maturità 2023: cosa dicono le scuole

Uno dei trend social più caldi di oggi si riferisce al quesito su quando escono i voti degli scritti di Maturità 2023, al punto che soprattutto su Facebook (non osiamo immaginare le chat di Instagram e soprattutto WhatsApp) stanno prendendo piede false credenze. Ad esempio, qualcuno ritiene che possa esserci una data precisa e stabilita che valga per tutti gli istituti italiani, ma le cose non stanno così. Ecco perché occorre capire sia cosa dicano alcune scuole, sia quali siano i punti indiscutibili ad oggi.

Precisazioni importanti su quando escono i voti degli scritti di Maturità 2023

Dopo alcuni chiarimeni delle scorse settimane, in quel caso relativi alla scelta delle varie commissioni di esame, il tema di oggi 23 giugno investe dunque la domanda “quando escono i voti degli scritti di Maturità 2023”. Del resto, il fatto che gli esami orali andranno a toccare quanto combinato con gli scritti, oltre al fatto che dovranno trascorrere almeno due giorni dalla pubblicazioni dei voti all’effettivo avvio degli orali, evidenzia per quale ragione quella descritta oggi non sia soltanto mera curiosità.

Abbiamo provato ad interpellare alcune scuole a campione sul tema, essendo questione centrale per tanti candidati in giro per il Paese. Se da un lato ci sono istituti che non vogliono sbilancarsi sul tema, altri invece ci hanno detto che la situazione si sbloccherà ad inizio settimana. In casi specifici, ci è stato detto ad esempio che lunedì 26 giugno i maturandi potranno sapere come siano andate le due prove scritte, ma è chiaro che ci saranno eccezioni con tempi prolungati rispetto a quanto riportato poco fa.

Dunque, ora abbiamo qualche spunto in più per comprendere quando escono i voti degli scritti di Maturità 2023, ma è importane non avere la presunzione che le indiscrezioni di oggi rappresentino la verità assoluta. La flessibilità concessa a ciascun istituto, infatti, non consente di avere garanzie sotto questo punto di vista.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.