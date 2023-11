Riscontri su Daniela Romano morta: i saluti all’ex concorrente di ‘Saranno Famosi’ e ‘Amici’

Arrivano in queste ore alcuni aggiornamenti poco incoraggianti a proposito delle voci su Daniela Romano morta, l’ex concorrente di “Saranno Famosi”, poi diventato Amici, visto che da giorni si dice sui social che sia passata a miglior vita. Evitiamo di darvi sentenze definitive al 100%, ma tutte le informazioni raccolte questa domenica sembrano andare effettivamente nella direzione più triste. Insomma, abbiamo qualche elemento di analisi in più rispetto a quanto riportato con un primo articolo a tema.

Apparenti conferme su Daniela Romano morta: preoccupano i post sull’ex concorrente di ‘Saranno Famosi’ e ‘Amici’

Per quale motivo abbiamo deciso di uscire con un aggiornamento rispetto alla prima analisi? Se a metà settimana, mancava qualsiasi tipo di riscontro in merito, se non qualche post social poco autorevole, la situazione è purtroppo cambiata nel corso del weekend. Dapprima il necrologio apparso sul sito della testata Il Messaggero. A quel punto, restava in piedi ancora l’ipotesi che potesse trattarsi di una semplice omonimia, anche perché il nome della ragazza è tutto sommato abbastanza diffuso in Italia.

Tuttavia, con il trascorrere delle ore è arrivato dapprima il post su Facebook di Mirna, come Daniela Romano ex concorrente di “Saranno Famosi” e “Amici”, ma soprattutto il video su Instagram di Dennis Fantina. Ovvero colui che vinse la prima edizione del reality a cavallo del 2001 e 2002. Ora, a meno che non sia stata una mega gaffe collettiva (a questo punto ci pare francamente improbabile), ci sono pochi dubbi sull’autenticità della notizia.

Insomma, rispetto a quanto scritto nei giorni scorsi, parlare di Daniela Romano morta appare decisamente meno superficiale e frettoloso. Ci concediamo un minimo margine di dubbio, se non altro perché non abbiamo note ufficiali della sua famiglia, ma tutto va in quel verso. Vi faremo sapere nel caso in cui dovessero venire a galla ulteriori elementi sull’ex partecipante a “Saranno Famosi” e “Amici”.

