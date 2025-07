Riprodurre i goal con un videogame viola i diritti di riproduzione? Questa la domanda che il Tribunale di Genova si è sentito porre in sede cautelare dalla Lega Professionisti Serie A contro un content creator che riproduceva gli highlights della serie con EA Sports FC 25

Prima di proseguire, un po’ di nomenclatura.

Riprodurre i goal con un videogame viola i diritti di riproduzione? Apparentemente no

Come sapranno tutti gli sportivi, gli highlights sono le azioni salienti in una partita, come goal e eventi particolarmente di interesse di una partita. I video machinima sono invece riproduzioni di eventi, “messe in scena” effettuate non usando attori reali o l’intelligenza artificiale, ma il motore grafico di diversi videogames.

Un content creator il cui nome non è noto si era dedicato ad un particolare tipo di machinima: riproduzioni col noto simulatore di calcio EA Sports FC, ultima versione, degli highlights delle partite di Serie A.

La Lega è intervenuta chiedendo un provvedimento di urgenza per inibire tale pratica, adducendo che i machinima sono riproduzioni di eventi di cui loro avevano i diritti.

Un po’ secondo il principio con cui recentemente il Giappone ha dichiarato perseguibili i canali che fanno riassunti con AI di famosi film e serie di animazione.

Lo studio legale LEXIA, che ha difeso il Content Creator, si è opposto, in quanto tali creazioni non sono riproduzioni binarie, ma “frutto della creatività e abilità del gamer, che ha quindi propri diritti su di esse.”

Se riproduco in machinima, giocando ad un gioco qualcosa, non sto riproducendo ma creando: tale teoria è stata abbracciata e sposata dal Tribunale, che ha revocato il procedimento cautelare dichiarando che i videogiochi sono un’esperienza autonoma rispetto al calcio reale, e i diritti audiovisivi della Lega non si estendono ai contenuti creati nei videogiochi, anche se ispirati a partite vere.

