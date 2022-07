Riportano la confessione di Matilda De Angelis sulle crisi d’ansia, ma usano foto sbagliate

Matilda De Angelis, attrice 26enne bolognese, ha sempre cercato di mostrarsi senza filtri verso i suoi followers, raccontando le sue verità e lo ha fatto anche in un ultimo post in cui ha parlato dell’ansia di cui soffre ormai da tre anni. L’attrice non ha mai cercato di mostrarsi in modo perfetto, ma la perfezione è ciò che ha sempre cercato nella vita e l’impossibilità di raggiungerla ha iniziato ad essere devastante, con il terrore di fare qualsiasi cosa perché non è in grado di avere il pieno controllo su tutto.

Il malinteso sulle foto di Matilda De Angelis a proposito delle crisi d’ansia

Sempre imprecisioni sulle confessioni femminili, come osservato un anno fa con Victoria dei Maneskin. Gli attacchi di ansia sono iniziati circa tre anni fa, Matilda De Angelis ha confessato ciò che prova nei momenti peggiori, con quella sensazione di avere un macigno sul petto che le impedisce di respirare e nulla intorno a lei ha più senso. Ogni cambiamento, anche minimo che può avvenire durante la quotidianità, la mette in crisi.

Matilda De Angelis sta imparando ad accettare le sue fragilità, ma è importante aprirsi, farlo aiutandosi a rispettare i propri tempi, senza forzare le cose. Non si può controllare tutto nella vita e questo Matilda De Angelis lo sta capendo con il tempo. La giovane attrice non ama mostrarsi diversamente da ciò che è realmente, ha voluto aprirsi con i suoi followers provando in questo modo ad aiutare coloro che come lei si ritrovano a soffrire d’ansia.

C’è però un aspetto da prendere in considerazione, Matilda De Angelis ha postato immagini su Instagram in cui piange, in cui si mostrano alcune lacrime legate a tale sofferenza, ma molti stanno sfruttando una foto fatta con i filtri della famosa app spacciandola per lacrime vere.

Sono presenti sul suo profilo i classici filtri di tristezza, realizzati scherzosamente da Matilda De Angelis che però in molti stanno accostando invece allo sfogo avvenuto poco fa sui suoi attacchi di ansia. La sofferenza della giovane attrice è reale, ma utilizzare immagini con filtri per evidenziarla è sicuramente sbagliata.

