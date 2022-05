Ripescaggio Italia ai Mondiali 2022 più probabile secondo Chimenti: cosa dice il Regolamento

Si continua a parlare di ripescaggio Italia ai Mondiali del 2022. Dopo le precisazioni della scorsa settimana, infatti, tocca necessariamente riprendere l’argomento, alla luce di alcune importanti dichiarazioni che sono state rilasciate oggi 17 maggio da presidente della Federgolf, Franco Chimenti, il quale ha rilasciato in queste ore un’intervista molto chiacchierata a ‘La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento. Importante contestualizzare tutto il discorso.

Rilanciata l’idea del ripescaggio Italia ai Mondiali del 2022: tutte le precisazioni del caso

Secondo Chimenti, infatti, qualora i nostri dirigenti dovessero impegnarsi in questo senso, si potrebbe arrivare davvero ad un ripescaggio Italia. Il suo riferimento cade ancora una volta sulla decisione dell’Ecuador di schierare un giocatore di origini colombiane. Un’infrazione che, secondo alcuni addetti ai lavori, continua a mettere seriamente in discussione la partecipazione di questa nazionale ai prossimi Mondiali del 2022. Come tutti sanno, si discute da almeno una settimana di questa situazione, con l’Italia eventualmente in pole position per la sua posizione nel ranking. Grazie anche all’insperata vittoria degli Europei avvenuta poco meno di un anno fa.

Ci sono effettivamente i presupposti per parlare di ripescaggio Italia ai Mondiali del 2022? Come accennato, la vicenda trae spunto dalla storia di Byron David Castillo Segura, il quale sarebbe stato convocato per gli 8 incontri in calendario. Il tutto, secondo l’accusa, sarebbe stato possibile grazie ad un falso certificato di nascita. Qualora fossero accertate le responsabilità dell’Ecuador, con relativa esclusione dalla Coppa del Mondo, si apriranno diversi scenari.

Ripescaggio Italia possibile? In realtà, il regolamento FIFA, come si nota dal documento originale, prevede che sia quest’ultima a decidere eventualmente a sua discrezione chi ammettere. Da valutare, quindi, se in quel caso conterà il ranking, circostanza favorevole alla squadra di Mancini, oppure se si deciderà di scegliere dal girone sudamericano, dando le partite del girone perse all’Ecuador. Situazione molto ingarbugliata.

