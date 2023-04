Rinvenuto uno squalo bianco a Tirrenia, non fate il bagno: ennesima bufala a tema

Da alcuni giorni ci state segnalando l’immagine relativa al presunto ritrovamento di uno squalo bianco a Tirrenia. Il post sta girando su Facebook, con tanto di testo allarmista, visto che la fonte invita tutti a non fare il bagno in quelle acque in vista della stagione estiva non così lontana. No, le cose non stanno così e prima di analizzare in modo più approfondito questa vicenda, facciamo presente a tutti che in passato abbiamo già trattato tematiche del genere. Basta dare uno sguardo al nostro archivio.

No, non è stato ritrovato uno squalo bianco a Tirrenia: bufala di chi ci invita a non fare il bagno

Per quale motivo siamo così certi che la storia del ritrovamento di uno squalo bianco a Tirrenia sia assolutamente fake? Chi ci invita a non fare il bagno da quelle parti, evidentemente aveva poca voglia di verificare l’origine dello scatto che ci mostra la carcassa di uno squalo neanche così grande come si potrebbe pensare. Già, perché in queste circostanze andrebbero considerate anche le proporzioni tra l’animale e l’ambiente circostante. Questo, però, è un discorso completamente diverso.

Sufficiente una ricerca con Google Immagini per accorgersi che non abbia senso parlare di squalo bianco a Tirrenia. Già, perché su Facebook potete trovare post di una settimana fa, coi quali ci si rende conto che i fatti sono avvenuti in North Carolina. Dunque, la sentenza è più semplice di quanto si possa pensare: l’immagine incriminata non è frutto di un fotomontaggio, ma è del tutto decontestualizzata e arriva dall’altra parte del mondo.

Tra le altre cose, ci sono anche altri post che confermano la bufala sullo squalo bianco a Tirrenia. Insomma, come vi diciamo da anni, una banale foto non rappresenta di suo una notizia. Basti pensare che nessuna fonte locale abbia parlato in questi giorni del fantomatico ritrovamento sulle spiagge italiane.

