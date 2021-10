Rilancio dello sciopero dei camionisti l’11 ottobre per il green pass: cosa ci è stato detto

Si torna a parlare in queste ore di sciopero dei camionisti, con un possibile appuntamento il prossimo 11 ottobre per opporsi al green pass. Questione nuovamente delicata, che merita pertanto un approfondimento dopo le tante bufale dei giorni scorsi che abbiamo analizzato grazie alle vostre segnalazioni. Vedere per credere l’ultima in ordine di tempo, con alcuni chiarimenti per coloro che ci seguono.

Cosa ci è stato riportato sul possibile sciopero dei camionisti l’11 ottobre per il green pass

Allo stato attuale, ci sono i presupposti per parlare di sciopero dei camionisti l’11 ottobre per il green pass? Sembrerebbe di no, fermo restando che consigliamo prudenza a tutti, come del resto abbiamo fatto prima della fatidica data del 27 settembre. In quel caso, l’evento organizzato sui social è stato un flop totale, mentre in questo caso si attendono riscontri definitivi. A noi diversi lavoratori di settore ci hanno detto di non saperne nulla, mentre sui social qualcuno già si dissocia:

“No grazie. Sembra una presa in giro. Uno sciopero serio si fa con dei punti cardini che uniscono un popolo. Volete fare uno sciopero che non serve a nulla accomodatevi. In questo momento noi trasportatori merci abbiamo una grande arma è il martello dopo tanti tanti anni da incudine, punto primo permettere di scontare al 100% dalle tasse rinnovi patenti. Punto secondo scontare dalle tasse al 100% le spese sostenute per lenti da vista che servono per la sicurezza. Punto terzo scontare al 100% tutte le spese giornaliere sostenute trattoria etc.“.

Dunque, al momento non abbiamo alcun tipo di conferma a proposito di un possibile sciopero dei camionisti il prossimo 11 ottobre, per contestare l’obbligo di green pass per alcune categorie dal giorno 15 di questo mese. Inutile dire che vi faremo sapere appena avremo qualche informazione in più sull’argomento, considerando il fatto che ci aspettano giorni caldi.

