Rilanciano l’addio a Loretta Goggi oggi: timori sulla malattia e notizie infondate

Stiamo dando l’addio a Loretta Goggi oggi, nonostante non vi siano le basi per parlare della fantomatica malattia della conduttrice ed artista, in relazione alle ultime notizie raccolte oggi, in seguito ad alcune decisioni prese a proposito della trasmissione televisiva Tale e quale show. Nello specifico, cosa è capitato alla famosa attrice e cantante? Certo, non parliamo di un personaggio televisivo alle prime armi e, per forza di cose, l’età inizia a farsi sentire anche per lei.

Si riparla di addio a Loretta Goggi oggi: ansia sulla malattia e notizie infondate dopo Tale e quale show

Questo però non giustifica in alcun modo chi prova ad ingannarci palesemente con titoli in stile “addio a Loretta Goggi“. Già, perché quello che vediamo sui social, in particolare su Facebook da alcune ore a questa parte, mette quasi i brividi. Palese il clickbait di coloro che lasciano pensare al peggio, come se la donna fosse morta. Non è un caso che in molti stiano commentando con il solito “RIP“, senza procedere con gli opportuni approfondimenti del caso. Così facendo, infatti, si alimenta ulteriore disinformazione in merito.

Capita dunque di imbattersi in contenuti del genere, nonostante la stessa Loretta Goggi abbia deciso in passato di lasciare il mondo dei social. Anche in quel caso, alla base di tutto c’era il pessimo utilizzo da parte degli utenti di queste piattaforme. Oggi non tutte le responsabilità ricadono sul pubblico, in quanto alla base di tutto ci sono proprio i post acchiappaclick di coloro che sono sempre alla ricerca di facili visualizzazione. Tuttavia, questo dovrebbe responsabilizzare anche chi si lascia sopraffare dalle “sensazioni“.

Dopo i nostri approfondimenti del passato, occorre prendere atto che si stia facendo tanto rumore per nulla. Non ha alcun senso parlare di addio a Loretta Goggi oggi e non abbiamo ragione di nutrire timori sulla malattia, essendoci in giro notizie infondate dopo aver salutato “Tale e quale show”.

