La performance di Rihanna al Super Bowl 2023 ha entusiasmato i fan. La popstar di Umbrella non è soltanto ritornata sulla scena, bensì si è presentata incinta e in piena forma. Vari sono stati i commenti a suo favore, dai Metallica a Gué Pequeno – che ha scritto che la sua esibizione ha “levato un po’ dal ca**o Sanremo” – ma puntualmente sono arrivati anche i commenti dei QAnon e, in maniera più sfumata, dei complottisti.

La dolce metà di A$ap Rocky è già stata oggetto di accuse di satanismo. In un’ultima occasione un predicatore (qui il nostro articolo) aveva raccontato di essere stato all’Inferno e che lì, sostanzialmente, si ascolterebbe la musica di Rihanna. L’accostamento tra la popstar e il Maligno ritorna in queste ore che seguono la sua esibizione al Super Bowl.

Rihanna al Super Bowl e la “connotazione satanica”

Un post pubblicato su Facebook – uno dei tanti – recita:

Ed ovviamente anche la performance di Rihanna al superbowl ha avuto la sua connotazionesatanica .. lei vestita di rosso ( come i performers del Grammy awards), circondata da ballerini vestiti stile sanitari cinesi …. Che a loro volta ricordano l’evento svoltosi a milano per moncler a settembre 2022 durante la fashion week . Notare il segno del cornuto … siete scontati.

Questa teoria è anche argomento di discussione su Reddit, dove gli utenti scherzano sul fatto che sia l’NFL (la National Football League) che la stessa Rihanna stanno “triggerando” sia i MAGA (da Make America Great Again, che abbraccia tutti i sostenitori di Donald Trump) che i QAnon (qui tutte le notizie dal nostro archivio).

Le stesse accuse di satanismo hanno raggiunto Sam Smith per la sua performance ai Grammy Awards. Il tutto, ovviamente, è completamente infondato.

Perché Rihanna aveva un vestito rosso al Super Bowl?

In realtà il rosso del completo indossato da Rihanna al Super Bowl era un omaggio al giornalista Andre Leon Talley, scomparso il 18 gennaio 2023.

Il dettaglio è confermato dallo staff di Talley sulla sua pagina Instagram, dove vediamo il giornalista scomparso indossare il suo classico capotto rosso.

Conclusioni

QAnon e complottisti sono soliti accostare un gran numero di informazioni al Maligno; è successo anche nella giornata di ieri, lunedì 13 febbraio, quando l’apertura di una clinica da parte del Satanic Temple del New Mexico (qui il nostro articolo) è stata interpretata come un pretesto per praticare aborti in nome di Satana.

Il rosso indossato da Rihanna al Super Bowl, quindi, non aveva alcuna attinenza con il satanismo: si trattava di un tributo all’outfit di Andre Leon Talley.

