Riguarda Mario Giordano e ‘Fuori dal coro’ la posizione di Mentana sui NoVax in tv

Mario Giordano e ‘Fuori dal coro’ al centro di un messaggio arrivato da Enrico Mentana. Non si arresta lo scontro tra giornalisti e presentatori del nostro palinsesto televisivo riguardo al tema dei no vax. Dopo l’attacco di Giletti nei confronti di Enrico Mentana, ora anche Mario Giordano ha qualcosa da ridire dal direttore del TgLa7, scrivendo addirittura una lettera riportata poi da Dagospia. Il punto principale è che a detta di Mentana ci siano troppe trasmissioni che danno spazio a personaggi negazionisti e no vax campati in aria, senza quindi alcun tipo di criterio.

Mario Giordano e ‘Fuori dal coro’ nel mirino di Enrico Mentana

Dunque, oggi bisogna riprendere il messaggio di Mentana, trattato ieri in riferimento ad un video di Paragone e Montanari. Esternazioni che prima hanno creato la reazione da parte di Massimo Giletti, sempre attento a dare voce ad entrambe le parti quando si parla di vaccino, ma è Mario Giordano che ha voluto rincarare la dose contro Mentana.

In primis, il presentatore di “Fuori dal coro”, ha evidenziato come ai tempi della tragedia dell’11 settembre, Matrix divenne il salotto per ospitare i cospirazionisti, ma non è qui che si ferma. Giordano invita Mentana ad usare con cautela il termine no vax, perché non racchiude coloro che pensano che nei vaccini ci sia acqua di fogna, ma più che altro si fa leva su persone che dubitano che possano essere somministrati ai bambini sulla base di dati scientifici.

Oppure racchiude complottisti o chi pensa che l’esclusione dal mondo del lavoro per coloro che non abbiano il green pass sia la soluzione migliore per difendere la salute o diritti costituzionali. Giordano non sa perché viene definito come portavoce dei no vax, ciò che fa è ospitare medici preparati che applicano metodi seri per le cure domiciliari, non di certo stregoni o battibecchi tra Montesano e scienziati.

La risposta di Mentana è arrivata tramite il suo profilo Facebook, dove il direttore del Tg La7 ha chiarito che lui non abbia mai fatto proclami riguardo al non voler mai ospitare nel suo tg i NoVax. Tra l’altro è il primo a pensare che chi si batte contro il green pass perché attua una discriminazione e impone una certificazione in assenza di obbligo vaccinale non è certo per questo un no vax.

Nel suo tg ha dato voce ad entrambe le parti in questi due anni di pandemia, ma soprattutto per lui i no vax sono semplicemente coloro che si battono contro il vaccino. Il problema sorge, a detta di Mentana, quando si da voce e persone che parlano di cospirazioni, complotti, che negano l’evidenza, come chi ha identificato le bare di Bergamo addirittura come fiction. Dunque, Mario Giordano si è rivolto principalmente a Mario Giordano e a ‘Fuori dal coro’ su Facebook.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.