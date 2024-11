Riemergono problemi con login Edenred: ai beneficiari non funziona ticket restaurant

Si registrano oggi problemi con login Edenred, considerando che ai beneficiari del sistema non funziona ticket restaurant da alcune ore. Ci sono nuovi riscontri che possiamo prendere in esame in queste ore, per quanto riguarda una delicata questione come i problemi con login Edenred, se pensiamo che ai beneficiari non funziona ticket restaurant.

Nello specifico, pare che a partire da questa settimana non sia possibile neanche effettuare pagamenti per coloro che sono rimasti fedeli a questo marchio. Insomma, solo semplice consultazione del profilo per chi riesce ad entrare nella propria area utente.

Confermati alcuni problemi con login Edenred: ai beneficiari non funziona il sistema ticket restaurant oggi

Altro disservizio da esaminare, dopo quello di Tiscali della scorsa settimana. Come stanno le cose per gli utenti coinvolti? Fondamentalmente, la pagina social in questione non ci fornisce grandi spunti sul fronte dei problemi di login Edenred. O, quantomeno, ci dice poco sulla risoluzione e sulla tempistica entro la quale si possa tornare alla situazione originale.

Di sicuro i problemi con login Edenred persistono ed allo stato attuale si fa enorme fatica a vedere la luce al termine del tunnel, visto che non esistono timeline e punti d’incontro tra le parti, considerando il silenzio social di questa mattina. Inutile dire che continueremo a monitorare questi canali, in attesa di un eventuale riscontro e, nel frattempo, sperando che il disservizio possa essere messo alle spalle una volta per tutte dallo staff tecnico.

Possono capitare problemi con login Edenred, visto che ai beneficiari della piattaforma non funziona ticket restaurant oggi. Si spera che tutto possa rientrare prima possibile. La situazione sarà più chiara a stretto giro, fermo restando lo status quo dei problemi di cui tanto si parla in queste settimane.

