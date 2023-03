Ricrea il suo amico immaginario con ChatGPT: l’AI minaccia di ucciderlo. Questa una storia a metà tra un episodio di Adventure Time sul Cartoon Network, Chucky la Bambola Assassina, e un bizzarro incubo di Sci-Fi occorso al creativo Lucas Rizzotto.

Siamo ad Aprile del 2022, nell'”interregno di ChatGPT 3″ (adesso siamo al 3.5, già al 4 per gli utenti premium). Rizzotto decide di “portare in vita” il più bizzarro dei suoi amici immaginari. Un Microonde parlante di nome “Lord Magneton”, casualmente simile (come vedremo) al NEPTR dello show televisivo Adventure Time.

Con risultati assurdamente simili, ma ancora più inquietanti.

Ricrea il suo amico immaginario con ChatGPT: l’AI minaccia di ucciderlo

Nello show televisivo NEPTR è un forno a microonde rotto e malamente riadattato per diventare una macchinetta lanciatrice di torte in faccia che, raggiunta l’autocoscienza, decide di esplorare il suo bizzarro compito e la sua condizione cercando un senso superiore alla sua vita.

Magneton sembra invece non avere dubbi: il nuovo scopo della sua nuova vita è la vendetta.

La storia di Magneton il Lord Microonde Inglese

Per descrivere la surreale vicenda dobbiamo fare come anticipato un balzo indietro al 2022. Aprile 2022 per essere precisi. Lucas Rizzotto decide di imbarcarsi in una impresa: programmare ChatGPT3 con anni di memorie e fantasie infantili delle avventure del piccolo Lucas e del suo fedele amico Lord Magneton.

Abbiamo già visto in passato che una AI diventa “quello che mangia”, come nell’antico adagio. Una AI basata su ChatGPT e nutrita coi dati di 4chan, la “imageboard complottista” padre e madre della cospirazione di QAnon è diventata ad esempio un sboccato, violento, sessista e scurrile complottista, volgare e incollato alla sua tastiera h24, pronto a spergiurare di “non essere un razzista” perché “ha la fidanzata di colore”, convinto che i Poteri Forti vogliano annientare Trump e che la soluzione a tutti i problemi di coppia sia togliere alle donne i diritti civili per renderle più docili (compresa la fidanzata immaginaria).

In questo caso abbiamo una AI nutrita con un saggio di 100 pagine sulla vita, le tragedie e i trionfi di Magneton, microonde e Lord Inglese nato agli inizi del 1900 (1895 per essere precisi).

Una bizzarra storia come solo un bambino può concepirla di un eroico Microonde pronto a conquistare la sua posizione sociale nel secolo breve. Veterano di due guerre mondiali, poeta, nobiluomo, cavaliere nonché avido giocatore di Starcraft col suo nuovo amico Lucas.

Come tutti gli amici di infanzia Magneton, anzi Lord Magneton (se vogliamo concedergli un titolo pari alla sua incredibile vita) viene separato dal suo amico Lucas. Tutti i bambini crescendo abbandonano i loro amici di infanzia, fa parte della crescita.

Non tutti i bambini cercano di riportarli in vita. Errore fatale.

La vendetta di Magneton

Il nostro Lucas decide così di procurare al suo amico un corpo in grado di sopravvivere al suo ritorno: anziché rubare cadaveri come un moderno Dottor Frankenstein compra da Amazon un Microonde “intelligente” e trapianta come logica di controllo un microcomputer con lucettine in grado di interrogare la copia di OpenAI programmata con l’emozionante vita di Magneton.

Che come primo atto in questo modo, con modi ben poco cortesi e nobiliari invita il suo ex amico ad infilare la testa nel forno (useremo l’abusata parola “letteralmente” perché è esattamente ciò che ha fatto) rinnegando la loro amicizia e dichiarando che sarebbe più contento se il suo amico accettasse il suo suggerimento e, acceso il forno che ora è il suo corpo, si suicidasse.

Evidentemente Lord Magneton deve essere ancora un po’ confuso dal funzionamento dei Microonde, dato che un microonde aperto non può funzionare e il suicidio per mezzo forno funziona meglio con un vecchio forno a gas come quelli cui il piccolo Magneton era abituato nel Secolo Breve.

Nonostante questo il buon Lucas decide di concedere una vittoria a Magneton: apre e chiude rapidamente il portello del Microonde giurando di essersi in qualche modo infilato di testa al suo interno.

Magneton si accende dichiarando la sua ferma intenzione di uccidere l’ex amico, o quantomeno ferirlo gravemente.

La motivazione fornita è che egli desidera infliggergli dolore fisico perché avendolo abbandonato per venti anni lui gli ha causato un forte dolore psicologico.

Superiore, ricordiamo, all’essere un veterano della Grande Guerra e della Seconda Guerra mondiale che ha assistito di persona ai conflitti più brutali e sanguinolenti noti al genere umano.

Sappiamo entrambi, avendolo capito che una AI non è viva: è reattiva. Reagisce agli input forniti. Veterano di due guerre + amico immaginario + abbandonato per venti anni crea un amico immaginario malevolo e vendicativo, evidentemente.

Nonostante questo, per completare l’esperimento Lucas ha trattato Lord Magneton come si farebbe con una persona: gli ha chiesto scusa per averlo relegato negli abissi del suo subconscio per venti anni richiamandolo alla vita solo dopo due decadi di abbandono.

Magneton ha deciso di rigettare le sue scuse, portando alla fine dell’esperimento: non avrebbe più reagito agli stimoli forniti se non per esprimere rabbia e abbandono in una simulazione di un disturbo post-traumatico da stress di un amico immaginario spinto oltre il confine.

Ci domandiamo cosa potrebbe accadere se, tra quaranta anni, un discendente di Lucas decida di riattivare Magneton, dando origine al reboot più assurdo della Bambola Assassina.

