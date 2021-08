Ricoverato Paolo Bonolis dopo la campagna per il vaccino con Mara Venier, ma risale al 2014

I NoVax hanno preso un altro granchio, considerando il fatto che in queste ore sta girando sui social la notizia secondo cui Paolo Bonolis sarebbe stato ricoverato poco dopo aver aderito alla campagna per il vaccino contro il Covid. Parliamo del famoso spot apparso soprattutto sui canali Rai, insieme ad altri volti noti come Amadeus e Mara Venier. Insomma, gli stessi soggetti ironizzano sulla “stagione dei malori” per chi ha deciso di sottoporsi a vaccinazione, con la superficialità di sempre

Risale a sette anni fa la notizia di Paolo Bonolis ricoverato: altro che vaccino con Mara Venier

Pochi giorni fa, non a caso, si è parlato di malore dopo il vaccino anche per Gaetano Curreri, il leader degli Stadio, nonostante quest’ultimo non abbia mai pubblicato sui suoi canali social foto e prove dell’avvenuta vaccinazione. Insomma, una pratica ormai diffusa, che ad inizio agosto 2021 ha coinvolto anche Paolo Bonolis. Il presentatore, secondo i suddetti post, sarebbe stato ricoverato e i NoVax avrebbero già individuato la causa di tutti i mali.

Peccato che la bufala si smentisca da sola, con l’enorme disinformazione che nasce da un dato tanto semplice, quanto banale. Paolo Bonolis è stato sì ricoverato, ma si tratta di una notizia del 2014, come del resto riportano diverse fonti disponibili sul web. La scorsa settimana, per motivi al momento inspiegabili, alcuni aggregatori hanno rilanciato lo scoop come se si trattasse di una notizia attuale. Solo leggendo i suddetti articoli per intero, poi, si è scoperto che il tuto sia avvenuto ben sette anni fa.

Insomma, disinformazione e superficialità, alla base delle tesi di chi ironizza su Paolo Bonolis ricoverato. A maggior ragione, dopo essersi sottoposto al vaccino per il Covid e aver prestato il suo nome alla campagna Rai, insieme a Mara Venier. Aggiungiamo che la sua dose sia arrivata diversi mesi, ma evidentemente questo non importa ai NoVax secondo quanto constatato oggi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.