Ricoperto d’insulti Vasco Rossi dopo l’intervista di Red Ronnie per posizioni ProVax: gli sviluppi

Il momento storico che stiamo vivendo lo possiamo comprendere anche attraverso l’intervista che Red Ronnie ha realizzato con Vasco Rossi in questi giorni. Due personaggi che, in modo diverso, ricoprono un ruolo importante nel panorama della musica italiana e che, allo stesso tempo, hanno posizioni molto distanti sul tema vaccini. Profondamente contrario il giornalista, con alcune recenti polemiche note, come abbiamo osservato anche sul nostro sito, mentre l’artista da sempre cerca di spingere i suoi sostenitori a credere nella scienza.

Cosa hanno detto a Vasco Rossi dopo l’intervista di Red Ronnie

Ebbene, in questi giorni Vasco Rossi ha deciso di rilasciare una nuova intervista a Red Ronnie, che verrà resa pubblica integralmente nelle prossime settimane. Il giornalista ha già pubblicato post su Facebook in merito ed un video su YouTube che trovate a fine articolo. Tanto è bastato per scatenare coloro che seguono Red, con insulti e pensieri altamente negative verso Vasco. Non per temi legati alla musica, ma per le opinioni che ha maturato su vaccini. Qualche esempio qui di seguito:

“Nooo Vasco nooo.Delusione totale. Sempre adorato le sue canzoni ma cancellato completamente con il covid. App immuni, vaxxini, altro che ‘liberi liberi’. Mai più!!!! Ci sono valori che vanno oltre la musica”;

“Un altro venduto, falso rockettaro sottomesso a questo sistema di criminali”;

“Vasco l’ho cancellato, è stato un’immensa delusione!!! Mi dispiace ma passo Red, con Vasco proprio non ce la posso fare è stato uno dei peggiori nel denigrare violentemente chi si opponeva al pensiero unico. Con lui ho chiuso“.

Altri commenti sono ben peggiori e non ve li riportiamo. Interessante notare che, nel video a fine articolo, Vasco Rossi si sia dissociato da subito dalle idee portate avanti da Red Ronnie in tv su determinati argomenti (riferimento implicito ai vaccini). Allo stesso tempo, è stato apprezzabile anche un intervento di Red Ronnie su Telegram, in cui ha invitato chi lo segue a non insultare il cantante.

