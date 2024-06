Ricominciano i tormentoni su Katia Serra tra vita privata e finta compagna oggi

Esattamente come avvenuto tre anni fa, in questi giorni stanno ricominciando i tormentoni a proposito di Katia Serra, con un chiaro riferimento non solo alla vita privata dell’ex calciatrice, ma anche alla presenza di una fantomatica compagna nella sua sfera quotidiana. Una sorta di luogo comune insopportabile, per il quale qualsiasi donna addentrata nel mondo del calcio abbia necessariamente determinate preferenze sessuali. Uno stereotipo di cui proprio non riusciamo a liberarci nella nostra società.

Si riparte coi tormentoni su Katia Serra tra vita privata e finta compagna oggi 18 giugno

Già, non si tratta di un’inedito, perché la stessa Katia Serra era finita sotto la luce dei riflettori tre anni fa, in occasione degli Europei slittati al 2021 a causa della pandemia. Il casso volle che si ritrovò a commentare la finale tra Inghilterra e Italia insieme a Stefano Bizzotto, visto che poche ore prima il calcio d’inizio i telecronisti RAI risultarono positivi ad un tampone. Grande occasione persa da Di Gennaro e Rimedio, dando spazio in questo modo ai loro colleghi. I quali, tutto sommato, se la cavarono bene a Wembley.

In ogni caso, tutta quella notorietà imprevista portò tante persone a porsi delle domande su Katia Serra. Strano, dal loro punto di vista, che non vi fossero notizie sulla sua vita privata. In tre anni le cose non sono cambiate, motivo per il quale qualsiasi indiscrezione riguardante la finta compagna per noi finisce sotto la voce “nessuna fonte”. Basta coi luoghi comuni, ma soprattutto con la diffusione di notizie che non possiamo dimostrare in questo momento storico.

Anzi, la stessa Katia Serra ha dichiarato di recente di aver sacrificato la propria vita privata per il calcio, senza mai apparire in pubblico con un compagno o una compagna. Ora è stata inserita nella trasmissione Dribbling, in onda tutti i giorni sui canali RAI nel corso degli Europei. Valutiamola solo per questo, evitando di alimentare rumors che hanno poco a che vedere con la passione degli italiani.

