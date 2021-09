Richiamo ufficiale di Facebook per Heather Parisi su questioni NoVax

Occorre ricostruire con attenzione la storia che ha investito oggi 3 settembre Heather Parisi, considerando il fatto che la nota ballerina ha ricevuto un richiamo ufficiale da parte di Facebook per un post incentrato su questioni NoVax. Servono chiarimenti a 360 gradi, per correttezza d’informazione, senza lasciare nulla al caso, in modo tale che tutti possano avere piena coscienza di quanto avvenuto nelle ultime ore. Anche perché questo social su tematiche simili fatica ad individuare i contenuti che andrebbero effettivamente censurati.

Da cosa nasce il richiamo di Facebook per Heather Parisi su temi NoVax

Andiamo per gradi. Heather Parisi nell’ultimo anno ha fatto molto parlare di sé su Twitter e Facebook per le sue posizioni “estremamente NoVax“. Al di là delle opinioni che ciascuno di noi può legittimamente maturare su questioni molto delicate, abbiamo constatato anche noi di Bufale che la ballerina a volte abbia commesso degli errori. Vedere per credere uno dei nostri ultimi report, in cui abbiamo evidenziato che alcune informazioni da lei fornite sui vaccinati fossero totalmente sbagliate.

Scivoloni oggettivi, per non dire gaffe, degni di un approfondimento. Ciò non toglie che quanto avvenuto nella giornata di venerdì sia abbastanza strano. Heather Parisi, infatti, ha confermato ufficialmente su Twitter di aver ricevuto un richiamo da Facebook per un post pubblicato all’interno della piattaforma di Mark Zuckerberg un paio di giorni fa. Contenuti forti, molto forti i suoi. Tuttavia, si trattava di una denuncia relativa ad esternazioni rivolte verso di lei e non viceversa. Non a caso, la notifica di Facebook ci dice che al momento non le sarebbe stato limitato l’account.

Morale della favola? Il richiamo di Facebook per Heather Parisi è reale e, come si può facilmente immaginare, riguarda tematiche NoVax. Tuttavia, l’annuncio arriva in occasione di un post che non conteneva offese o errori della ballerina, contrariamente a quello di alcuni giorni fa che abbiamo prontamente portato alla vostra attenzione.

