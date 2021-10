Replica ufficiale di Striscia La Notizia sul tapiro per Ambra Angiolini: fuorionda della consegna

Arriva a distanza due giorni la replica ufficiale da parte di Striscia La Notizia, a proposito delle polemiche scaturite dalla consegna del tapiro ad Ambra Angiolini, in seguito alla fine della storia d’amore con Massimiliano Allegri. Tantissimi telespettatori hanno criticato la trasmissione e la scarsa empatia della conduttrice, Vanessa Incontrada, nei confronti dell’attrice che secondo alcune voci sarebbe stata tradita dall’attuale allenatore della Juventus. Ne abbiamo parlato ieri con un secondo approfondimento sul tema.

Come ha replicato Striscia La Notizia al caso del tapiro per Ambra Angiolini

Nella mattinata di sabato, all’interno della pagina Facebook di Striscia La Notizia, è arrivata la presa di posizione della trasmissione che va in onda su Canale 5. Una difesa necessaria, dopo la shitstorm di questi giorni, con un messaggio diretto alla ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, vale a dire Elena Bonetti. Toni cordiali, ma non sono mancate le frecciate, come il mancato intervento della stessa ministra quando nell’occhio del ciclone è finita Diletta Leotta nei mesi scorsi. Difesa d’ufficio sul caso del tapiro ad Ambra Angiolini che, tuttavia, non ha convinto tutti:

“E cosa avrebbe dovuto dirvi? Piangere? Di lasciarla in pace, che si è sentita offesa, umiliata? Ha alzato il capo, spalle su e ha risposto bene dandovi un esempio di comportamento serio e dignitoso! Prendete esempio!”;

“La cosa migliore sarebbe stata quella di chiedere scusa. Non è perché si tratti di Ambra, ma in generale, dopo che una storia finisce male non è bello fare dell’ironia. Se questo vi fa ridere continuate a farlo“.

Va detto che nel post di Striscia La Notizia siano citati casi di consegne del tapiro antecedenti a quello destinato ad Ambra Angiolini. Basti pensare a Stefano De Martino, Diletta Leotta, Riccardo Scamarcio, Belén Rodriguez, Ignazio Moser, Federica Pellegrini e Francesco Monte. Ancora, la trasmissione ha pubblicato anche il video del fuorionda, in cui si mostrano gli istanti antecedenti alla consegna del tapiro all’attrice.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.