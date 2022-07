Regole dietro all’avviso Instagram “limitiamo la frequenza con cui puoi eseguire determinate azioni”

Ci sono alcune regole riguardanti il corretto utilizzo di Instagram ignorate da tantissimi utenti in giro per il mondo che, se non rispettate, possono portare la piattaforma a condividere il messaggio “limitiamo la frequenza con cui puoi eseguire determinate azioni“. Insomma, quando si verificano situazioni simili, non siamo al cospetto di problemi generici per l’app, come quelli presi in esame non molto tempo fa sul nostro sito. La suddetta apparizione, dunque, ci dice che abbiamo esagerato in determinati contesti. Vediamo quali.

Cosa c’è dietro al messaggio Instagram “limitiamo la frequenza con cui puoi eseguire determinate azioni”

Sostanzialmente, cosa c’è dietro al messaggio Instagram “limitiamo la frequenza con cui puoi eseguire determinate azioni”?. Non tutti sono a conoscenza che abbiamo almeno sette regole da rispettare per evitare che la piattaforma ci imponga delle limitazioni, con tutto quello che ne consegue su ciò che potremo o non potremo fare nelle ore successive alla pubblicazione dell’avviso. Parliamo di vere e proprie soglie che non potete oltrepassare per nulla al mondo.

Se vi è apparso il messaggio Instagram “limitiamo la frequenza con cui puoi eseguire determinate azioni”, vuol dire che avete oltrepassato uno tra i seguenti limiti: 60 like posti in un’ora, 60 commenti orari e 60 follow/unfollow, sempre nel giro di 60 minuti. Sono attività sospette, che evidentemente inducono Instagram a chiedersi se dietro il vostro profilo ci sia effettivamente una persona, o un software che potrebbe mettere in pericolo la sicurezza digitale di altri utenti.

Detto questo, in rete si trovano altre regole delicate. Basti pensare al fatto che non si possano superare 400 like in un giorno, senza dimenticare i 100 commenti in un giorno. Infine, il messaggio “limitiamo la frequenza con cui puoi eseguire determinate azioni” può apparire quando si superano i 100 follow o unfollow al giorno, fino ad arrivare alle 6000 operazioni complessive al mese all’interno del proprio account.

