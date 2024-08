Tanto tuonò che piove, e arriva la risposta al video sul Cybertruck di Kadyrov, simpaticamente detto il “tagliagole” dichiaratosi orgoglioso destinatario del dono di un Cybertruck con mitragliatore.

“Pensate davvero sia così imbecille da regalare un Cybertruck“? Risponde garrulo il magnate. Ma la sua risposta in realtà poco risponde.

Regalato, venduto o importato? Il Cybertruck di Kadyrov alla luce della risposta di Musk

In qualche modo il Cybertruck lì ci è arrivato. Ed accessoriato: il video non è una creazione dell’Intelligenza Artificiale.

Quindi la smentita di Musk smente la questione del dono, ma nulla risponde sui dubbi legittimi su cosa ci faccia un Cybertruck armato di mitra in mano a Kadyrov.

Quel Kadyrov di cui abbiamo detto essere un personaggio tutt’altro che specchiato.

Musk intende forse che il Cybertruck è stato venduto? La designazione di Kadyrov che abbiamo ricordato e che ricorda anche il governo USA, unita alle sanzioni che da tutto l’Occidente sono piovute in Russia, rende oscura la questione su come Kadyrov abbia potuto comprare la qualunque da Tesla.

Musk intende forse che il Cybertruck è stato comprato di importazione parallela, usato per aggirare le sanzioni o in modi illegali?

Tesla può disattivare un veicolo rubato o acquisito in modo illegale come si farebbe con un cellulare rubato o rivenduto ad un soggetto non titolato ad averlo.

Se prima ci chiedevamo legittimamente se Musk potesse smentire la notizia data da Kadyrov video alla mano ora si sposta l’obiettivo della domanda. Ovvero ci si chiede per quanto tempo e se il Cybertruck armato resterà funzionante e in mano al mercenario.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.