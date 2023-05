Red Ronnie scettico sulla diga di Ridragoli dietro l’alluvione in Emilia Romagna: scatto del 2019

Anche Red Ronnie si unisce al trend social che in qualche modo incolpa la gestione della diga di Ridragoli, responsabile (almeno in parte) dell’alluvione in Emilia Romagna. Sulle nostre pagine abbiamo già affrontato l’argomento a più riprese, con tanto di recap per tutti, ma evidentemente la notizia fa rumore più delle sue smentite. Ci sono almeno un paio di elementi da prendere in considerazione oggi 22 maggio, in merito ad una questione che sta diventando sempre più delicata su Facebook.

Red Ronnie si pone domande sulla diga di Ridragoli in merito all’alluvione in Emilia Romagna, ma usa una foto del 2019

Va detto che Red Ronnie si sia già esposto sull’alluvione in Emilia Romagna la scorsa settimana, avanzando strane ipotesi in merito all’aereo che ha sorvolato l’area prima del disastro. In un secondo momento, è venuto fuori che si trattava del velivolo incaricato di produrre le immagini RAI per il Giro d’Italia. Come dicevamo in precedenza, ci sarebbero un paio di osservazioni preliminari da fare a proposito di Red Ronnie che appare scettico sulla diga di Ridragoli dietro l’alluvione in Emilia Romagna.

Il suo post pubblicato nella giornata di domenica su Facebook, ad esempio, ci mostra una foto della diga di Ridragoli utilizzata in un articolo del 2019. Dunque, siamo fuori contesto, al netto della situazione che si è creata a marzo 2023 sul posto. Ovviamente il video linkato da Red Ronnie si focalizza anche su eventi più recenti, ma il punto in un contesto così delicato è un altro.

Come riportato da diverse fonti locali, la diga di Ridracoli era stata svuotata in parte quattro giorni prima dell’alluvione per consentire che l’acqua piovana si depositasse lì anziché finire nel fiume emissario, il Bidente, fungendo da cassa di espansione. Non è un caso che il fiume Bidente non sia esondato. Al contrario, sono esondati gli altri fiumi romagnoli, ovvero il Montone e Rabbi (facendo danni a Forlì), il Lamone (a Faenza), il Savio (a Cesena), oltre a molti altri fiumi che non hanno niente a che fare con la diga di Ridracoli.

