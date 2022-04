Red Ronnie fa ascoltare la nuova canzone ispirata da David Bowie con la medium Sonia Benassi

Ci state segnalando in massa un post pubblicato sui social pubblicato da Red Ronnie, in merito ad una canzone che sarebbe stata ispirata da David Bowie direttamente “dall’altra dimensione” con la medium Sonia Benassi. Tanto per utilizzare il gergo che ha reso celebre il giornalista ed opinionista tv. Partiamo dal presupposto che l’articolo odierno non abbia alcuna mira denigratoria nei confronti di qualcuno. Ci limitiamo a constatare l’autenticità di un post, ancora oggi disponibile su Facebook, viste le domande che ci sono pervenute in posta con tanto di screenshot.

Red Ronnie ed il brano ispirato da David Bowie attraverso la medium Sonia Benassi

Come sono andate le cose? A pochi giorni di distanza dalla storia di Pio e Amedeo che hanno fatto “irruzione” durante una diretta di Red Ronnie (ne abbiamo parlato con un articolo specifico), dobbiamo per forza di cose concentrarci su quanto affermato dal giornalista sui suoi canali social. Per farvela breve, ci ha parlato di una presunta performance di David Bowie, leggenda della musica scomparsa nel 2016, il quale avrebbe fatto emergere tutto il proprio potenziale nel corso di in una canalizzazione con la medium Sonia Benassi.

In pratica, David Bowie a detta di Red Ronnie avrebbe ispirato “Talk to me” per Boris Mayer. Red Ronnie riporta quanto gli è stato riferito dalla medium Sonia Benassi: “Mi hanno raccontato che, durante una canalizzazione, hanno interagito con David Bowie che ha anche dettato un testo che Sonia ha scritto“. Boris Mayer sarebbe il marito della medium ed avrebbe non solo tradotto in italiano il testo, ma anche realizzato la musica che ha accompagnato le parole.

Trovate tutta la ricostruzione anche su YouTube, in modo da comprendere al meglio come siano andate le cose prima che Red Ronnie pubblicasse la storia su Facebook. Ripetiamo che non abbiamo intenzione di esprimere opinioni sulla vicenda di David Bowie e della canzone “Talk to me” che avrebbe ispirato”.

