Red Ronnie e la frase ‘dal 92 non scorreggio più’: alcuni chiarimenti necessari sulla bufala

Una bufala, che nasce da una dichiarazione reale, quella che investe Red Ronnie ad agosto 2021, con l’opinionista musicale pronto ad assicurare a tutti che ‘dal 92 non scorreggio più‘. Negli ultimi tempi il volto noto della tv è diventato nuovamente popolare, soprattutto per le posizioni sulla dieta vegana e per quella decisamente contraria al vaccino Covid. Non è un caso che il diretto interessato abbia avuto non pochi problemi con YouTube, come vi abbiamo riportato non molto tempo fa con un altro articolo.

Red Ronnie e la frase ‘dal 92 non scorreggio più’: non lo ha mai detto

La frase di Red Ronnie ‘dal 92 non scorreggio più’ è di per sé una bufala, anche se nel gergo dei social potrebbe essere definita come “trollata“. Ovvero una di quelle storie così incredibili da non poter essere etichettata neanche come fake news. Sostanzialmente, da alcuni anni gira in rete un’intervista di Gabriele Ansaloni, il quale ha confermato di essere vegetariano dal 1990 e vegano dal 1995. A suo dire, da quel momento non si è più ammalato.

Intervista che ha fatto molto rumore circa sei anni fa, quando diverse fonti l’hanno riportata anche sul web. Sfruttando quel virgolettato ed il fatto che da un po’ di tempo a questa parte lo stesso Red Ronnie si esponga su temi come i vaccini senza peli sulla lingua, qualcuno ha pensato di creare la finta grafica di un articolo di giornale, con la tanto discussa frase: “Dal ’92 non scorreggio più”.

Una battuta, con ironia estrema, al punto da apparire subito fake. Eppure qualcuno ci crede, stando alle richieste che ci sono pervenute. Siamo stati costretti ad intervenire e a ricercare l’intervista originale, dimostrandovi che Red Ronnie non abbia mai rilasciato un’intervista nel corso della quale avrebbe detto ‘dal 92 non scorreggio più’. Questo vi dovevamo oggi 31 agosto coi trend di giornata.

